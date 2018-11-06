Отцовский инстинкт: существует ли он и как проявляется

Контакт папы с малышом важен для формирования "отцовского инстинкта"

Счастливое семейство. Фото: pixabay

О существовании материнского инстинкта известно давно, чего не скажешь об отцах. У некоторых будущих отцов растет живот, пока беременная жена вынашивает ребенка или начинается послеродовая депрессия после рождения чада. Это ли отцовский инстинкт и как он может проявляться еще, рассказывает Лиза.

Пусть папа услышит

Все больше ученых склоняется к тому, что мужчины тоже биологически "запрограммированы" быть чуткими и отзывчивыми родителями. И ребенка не перепутают, и голос его узнают из миллионов. Это доказали французские биологи из Лионского университета. Они включали мамам и папам аудиозаписи плача детей, в том числе их собственных. Задача была простой – найти своего. И папы с ней справились на "ура"! Правда, только те, кто проводил с ребенком не меньше четырех часов в день. Контакт папы с малышом важен для формирования "отцовского инстинкта": создает благодатную почву для развития нежных чувств, настраивает мозг мужчины на правильную волну, меняет гормональный фон.

Спад гормонов

Образно говоря, родительство делает сильный пол чуть менее сильным: у мужчины падает уровень тестостерона – гормона, связанного с агрессивностью, конкурентной борьбой и сексуальной активностью. Тестостерон (назовем его гормон Тэ) может уменьшаться незначительно, а может резко – все зависит от того, насколько тесно папа общается с ребенком, как часто читает ему книжки, играет, укладывает спать.

Кстати, о сне. Ученые из Университета Нотр-Дам заметили, что у пап, делящих ложе с детьми, падение гормона Тэ наиболее выражено. Чисто физиологически это правильно: зашкаливающий тестостерон для остепенившегося мужчины становится не нужен. Более того, его "дурное влияние" может уводить папу от прямых родительских обязанностей.

Вот, как это происходит в природе. У моногамных самцов, склонных образовывать постоянную пару с самкой, например. у воробьев, во время совместного воспитания потомства наблюдается особенно низкий уровень гормона Тэ. Но и верного воробья может сбить с пути истинного разыгравшийся "мужской гормон". Ученые попробовали искусственно повысить у самцов уровень тестостерона. В итоге хорошие мужья-отцы продемонстрировали самое что ни на есть "непартийное" поведение – покидали свои гнезда и уходили к другим самкам.

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На окситоцине

Послеродовое снижение гормона Тэ делает мужчину более восприимчивым к потребностям его ребенка. К тому же, у него обычно еще повышается окситоцин – основной гормон привязанности. Хотя его считают "материнским" (он стимулирует сокращение матки, выработку молока и, собственно, развитие нежных чувств к ребенку), мужчине он тоже помогает почувствовать себя отцом.

Американские нейробиологи изучили уровни "гормона любви" у супружеских пар через 6 недель после рождения малыша, а потом через 6 месяцев. К удивлению исследователей, показатели окситоцина у пап почти не отличались от маминых. Интересную деталь обнаружили израильские ученые: во время тесного физического контакта с новорожденным ("кожа к коже"), у папы повышался и уровень пролактина – второго по важности гормона "материнского инстинкта", необходимого для выработки молока. Зачем он мужчинам, пока не очень ясно.

Опапился

Существует гипотеза, что такие гормональные перестройки у мужчины происходят не с наступлением отцовства, а намного раньше – когда он только готовится примерить на себя эту роль. Это подтверждает исследование, проведенное в Мичиганском университете. Ученые измерили уровень тестостерона в слюне добровольцев, чьи супруги находились в интересном положении, и обнаружили, что он у них значительно снизился. Судя по всему, это обусловлено психологическими изменениями, которые испытывает мужчина, готовящийся стать отцом.

А некоторые будущие папы даже могут на собственной "шкуре" прочувствовать симптомы беременности, такие как прибавка в весе, утренняя тошнота, пищевое безумство, перепады настроения, сонливость и даже набухание сосков (к слову о пролактине). Как правило, синдром "высиживания яиц" начинает проявляться уже в первом триместре и набирает мощь ближе к родам, а иногда и после рождения ребенка.

Постродовая депрессия

Бывает, к сожалению, обратная ситуация. Ребенок уже появился на свет, а уровень тестостерона у новоиспеченного папочки и не думает снижаться. Он по-прежнему чувствует себя "охотником", "мачо" и никак не может адаптироваться к новому положению вещей. Такие мужчины имеют все шансы столкнуться с проблемой послеродовой депрессии и в будущем проявлять эмоциональную или физическую агрессию по отношению к жене и детям.

По данным Американской медицинской ассоциации, чуть ли не каждый четвертый папа испытывает постродовую депрессию в первые полгода жизни ребенка. Конечно, виноваты в этом не только гормоны, но и хронический недосып, возросшие обязанности, эмоциональная незрелость. А тут еще давление общества: "Ты должен быть сильным, ты ведь отец семейства!" В отличие от материнской депрессии, отцовская молчалива (мужчина не может признаться в своей слабости) и оттого еще более опасна. Можно ли предотвратить ее? И как разбудить отцовский инстинкт?

Отцы-"наседки"

Лучшие отцы обычно получаются из мужчин с изначально весьма скромным уровнем гормона Тэ. Некоторые эксперты считают, что низкий тестостерон можно рассматривать в качестве индикатора готовности завести семью и "опапиться". Показательно глобальное тестирование студентов мужского пола в Чикагском университете. Добровольцев сначала опросили, как они относятся к маленьким детям, а затем оставили в комнате наедине, включив им эротический фильм. Оказалось, что у тех, кто отзывался о малышах с большей теплотой, уровень тестостерона после просмотра эротики был ниже, чем у "чайлдфри".

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