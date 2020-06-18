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Паническая атака: что это такое и как от нее избавиться

Сегодня, 12:45

Большинство панических атак длятся от 5 до 20 минут

Паническое расстройство – это тревожное расстройство, при котором регулярно возникают внезапные приступы паники или страха. Каждый человек испытывает чувство тревоги и паники в определенные моменты своей жизни. Это естественная реакция на стрессовые ситуации. Но в случае панического расстройства, чувство тревоги и паники возникают в любое время, часто без видимой причины, пояснила врач-психолог Ольга Мирошникова.

Она назвала главные симптомы панического расстройства в общем и панических атак в частности, а также назвала способы, которые помогут их предотвратить.

Симптомы панического расстройства:

1. Повышенная тревожность

Тревога – это чувство беспокойства. Она может варьироваться от легкой до тяжелой. Самая тяжелая форма беспокойства – паника.

В итоге, человек начинает избегать определенных ситуаций, опасаясь, что они вызовут еще одну паническую атаку. Создается цикл "страха перед страхом". ⠀

2. Паническая атака

Паническая атака – это состояние организма, сопровождающееся интенсивными психическими и соматическими симптомами. ⠀

Наиболее характерны такие симптомы панических атак, как:

  • чувство страха, вплоть до страха смерти;⠀
  • учащенное сердцебиение;
  • потливость;
  • трудно сделать вдох и выдох;
  • ощущение дрожи во всем теле, руках и ногах;
  • головокружение;
  • онемение или покалывание в конечностях;
  • сухость во рту;
  • желание сходить в туалет.

Как правильно бороться с тревогой
Как правильно бороться с тревогой
Фото: Pexels

Большинство панических атак длятся от 5 до 20 минут. Частота зависит от тяжести состояния. Может быть как 1-2 раза в месяц, так и 3-4 раза в неделю, а то и каждый день.

Хотя приступы паники пугают, на самом деле они не несут опасности для жизни. ⠀

Нужно помнить, что большинство этих симптомов могут быть симптомами других заболеваний, поэтому стоит обратиться к врачу для диагностики. Хотя иногда может быть трудно говорить с кем-то о своих чувствах, эмоциях и личной жизни – эта информация очень важная для правильной постановки диагноза, заверяет психолог.⠀

Лечение панического расстройства направлено на уменьшение количества приступов паники и ослабление симптомов. ⠀

Психотерапия панического расстройства

Когнитивно – поведенческая психотерапия наиболее эффективный метод коррекции панического расстройства. Совместно с терапевтом вы научитесь изменять свое мышление в оценке ситуации, а также, к примеру, дыхательным техникам, которые помогут вам сохранять спокойствие во время приступа.

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Фармакотерапия при панических атаках

Наиболее эффективными являются антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), но только врач после обследования и постановки диагноза может подобрать группу необходимых препаратов. ⠀

Что нужно делать во время панической атаки ⠀

  • остановиться на месте, насколько это возможно;
  • дышать медленно и глубоко;
  • напомнить себе, что атака пройдет;
  • сосредоточиться на позитивных, мирных и расслабляющих изображениях;
  • помните, что это не опасно для жизни.

Как бороться с паническими атаками
Как бороться с паническими атаками
Фото: stocksnap.io

Как можно предотвратить атаки? ⠀

  • прочитайте книгу самопомощи при тревоге, основанную на принципах когнитивно-поведенческой терапии (КПТ);
  • массаж или занятия, такие как йога и пилатес помогут расслабиться;
  • научиться дышать, для облегчения симптомов;
  • делать регулярные физические упражнения, чтобы уменьшить стресс;
  • избегать сладкой пищи и напитков, кофеина и алкоголя, бросить курить, так как все это может усугубить приступы.

Помните, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому нормализация образа жизни и регуляция уровня стресса могут помочь наилучшим образом, подытожила Ольга Мирошникова.

Что такое паническая атака и как от нее избавиться – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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