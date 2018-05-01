Паническая атака: причины, симптомы и лечение

При панической атаке человек чувствует, что теряет контроль над ситуацией

Панические атаки и расстройства причиняют пациенту массу болезненных ощущений. Фото: depositphotos

Депрессия и тревожные расстройства могут стать причиной панической атаки. Чтобы ее разузнать и не побороть, необходимо знать симптомы проблемы.

При панической атаке человек чувствует, что теряет контроль над ситуацией. Такие симптомы как учащенное сердцебиение, одышка, боль в груди и дрожь во всем теле могут испугать человека, особенно если он не понимает, что с ним происходит, передает Клубер.

Панические атаки и расстройства причиняют пациенту массу болезненных ощущений и беспокойных чувств.

Какие есть симптомы панических атак:

1. Всепоглощающий страх

Во время панических атак пациенты часто испытывают сильный страх. Их преследует ощущение, что сейчас с ними произойдет что-то очень плохое. Характерная черта панических атак заключается в том, что они появляются словно из ниоткуда и не обязательно будут спровоцированы теми событиями, который на данный момент происходят в жизни пациента.

2. Учащенное сердцебиение

Данный симптом может вызвать у пациента сильное беспокойство, так как ему начинает казаться, что он не в состоянии контролировать свое тело.

3. Одышка

Одышка и проблемы с дыханием могут привести человека в ужас. Более того, данный симптом многие сразу же принимают за приступ астмы или любое другое заболевание дыхательных путей.

4. Головокружение и тошнота

Данный симптом может доставить пациенту сильные неудобства, ведь при головокружении ему становиться трудно передвигаться.

5. Резкие изменения температуры тела

Пациента может бросать то в жар, то в холод, из-за чего он будет чувствовать себя крайне некомфортно.

6. Дрожь во всем теле

Данный симптом встречается очень часто. Дрожь — вполне естественная реакция тела на другие физические симптомы, причиняющие постоянные волнения и переживания.

7. Деперсонализация и дереализация

Помимо физических симптомов, пациент также может испытывать сильные изменения своего ментального состояния. Когда человек переживает деперсонализацию или диссоциацию, он перестает чувствовать себя собой. Ему начинает казаться, что вся ситуация нереальна, как будто он со стороны наблюдает за самим собой.

8. Боль в груди и страх смерти

Испытывая боли в груди, человек думает, что у него сердечный приступ. Ему начинает казаться, что он умирает и как результат — им овладевает страх.

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Паническое расстройство

Когда человек испытывает симптомы панических атак на постоянной основе, у него может развиться паническое расстройство. Многие люди испытывают панические атаки и страх, который они у них вызывают, может перерасти в расстройство.

Причины

Ученым до сих пор не удалось определить четкую причину возникновения симптомов панической атаки. Существует вероятность того, что развитие расстройства обусловлено генетически. Также, паническим атакам подвержены люди, переживающие переход на новый жизненный этап, что в свою очередь является причиной сильного стресса.

Помощь

Первым делом, после появления симптомов панической атаки или расстройства, обратитесь к своему врачу. Он сможет выписать вам необходимые препараты либо же направить вас к психотерапевту. Когнитивно-поведенческая терапия может быть особо полезной в данном случае.

Когда у вас начинается паническая атака, существует несколько действенных способов успокоиться и напомнить себе, что боль и страх всего лишь времени.

Попробуйте сделать следующее: остановитесь, сделайте вдох и выдох, наблюдайте, взгляните на ситуацию со стороны и продолжайте делать то, что помогает именно вам.

После того, как вы остановитесь, сделайте глубокий вдох и выдох. Техники глубокого дыхания творят чудеса и могут помочь вам гораздо легче перенести паническую атаку. Сделайте вдох длиной 6 секунд, а затем выдох длиной 6 секунд. Такая техника поможет вам успокоить свое тело и разум.

Наблюдайте за своими чувствами и отпускайте их.

Постарайтесь взглянуть на ситуацию со стороны. Подумайте о том, какой бы совет вам сейчас мог бы дать ваш друг. Или представьте, чтобы вы сказали своему другу, если бы у него была паническая атака. Умейте разделять свои мысли на факты и мнения.

Продолжайте делать то, что работает именно в вашем случае. Вы сможете разобраться, какие техники больше всего вам помогают, чтобы затем практиковать их.

Заключение

Панические атаки могут вызывают далеко не самые приятные ощущения. Тем не менее, их симптомы обычно проходят так же быстро, как и появляются. Симптомами панической атаки могут быть учащенное сердцебиение, потливость, озноб, дрожь во всем теле и боль в груди.

Вышеописанная техника поможет вам легче справиться с наступившим приступом паники. Глубокое дыхание и наблюдение за своими чувствами дадут вам немного времени на то, чтобы вы могли успокоиться и вновь обрести контроль над ситуацией.

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