Перечислены самые обидные для женщин фразы из уст мужчин

Если ваш мужчина произносит эти слова, делайте вывод

Некоторые слова очень сильно обижают женщин Фото: Depositphotos

"Если ты знаешь о проблеме и молчишь, ты сама становишься частью проблемы", – сказала однажды Джейн Фонда. Это же касается тех, кто состоит в отношениях и терпит обиды от своего партнера. Советуем обратить внимание на некоторые фразы. И если ваш мужчина их произносит, то вам пора сделать выводы.

"Я не буду разговаривать, если ты начнешь реветь"

Он довел вас до слез, но отказывается решать проблему. От обиды многим хочется плакать еще сильнее, но и это нельзя. В итоге он выиграл, да еще и хлопнул дверью.

"А вот жена моего друга"

Красивее. Талантливее. Лучше готовит. И вы чувствуете себя уродливой бездарностью с руками, растущими не из того места. Прекрасный портрет, не так ли?

"Если я такой плохой, почему ты не уйдешь?"

Он предлагает вам расстаться? Нет. Это не команда, а вызов, тест на проверку чувств. Теперь вы должны сказать, как сильно хотите быть с ним.

"Это же шутка!"

Популярная, но до чего обидная фраза! Для комедианта половина смеющейся публики – норма, но если в ваших отношениях один смеется, а другой недоумевает – это как минимум странно.

"Ты неадекватна в критические дни"

Классическая фраза тренированного абьюзера, весьма популярная, и потому на нее уже многие не обращают внимания. Своеобразная уловка: сексизм, вызывающий раздражение, которое только подливает масла в огонь.

"Ты все неправильно помнишь"

Если событие, о котором идет речь, выставляет его в невыгодном свете, легче всего обвинить вас.

"Твои действия и вызвали мою реакцию"

Еще один элегантный способ обвинить вас во всем. Не позволяйте никому повышать на вас голос (и сами, конечно, этого не делайте).

"Я тебя обидел, поэтому вот тебе цветы"

Или новые туфли. Или деньги на них. Поколение наших родителей и старших родственников приучило думать, что если он загладил вину букетом или чем-то еще, то все в порядке. Фактически это разрешение творить что угодно и откупаться, своеобразная форма взяточничества.

"У тебя паранойя, это было один раз"

Если он изменил и вы приняли его обратно, значит, вы умеете прощать ошибки и хотите двигаться вперед. Но это не дает ему права повторять ошибки и тем более подозревать вас в паранойе!

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