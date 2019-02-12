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Перечислены самые обидные для женщин фразы из уст мужчин

Если ваш мужчина произносит эти слова, делайте вывод

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:18
Некоторые слова очень сильно обижают женщин
Некоторые слова очень сильно обижают женщин
Фото: Depositphotos

"Если ты знаешь о проблеме и молчишь, ты сама становишься частью проблемы", – сказала однажды Джейн Фонда. Это же касается тех, кто состоит в отношениях и терпит обиды от своего партнера. Советуем обратить внимание на некоторые фразы. И если ваш мужчина их произносит, то вам пора сделать выводы.

  • "Я не буду разговаривать, если ты начнешь реветь"

Он довел вас до слез, но отказывается решать проблему. От обиды многим хочется плакать еще сильнее, но и это нельзя. В итоге он выиграл, да еще и хлопнул дверью.

  • "А вот жена моего друга"

Красивее. Талантливее. Лучше готовит. И вы чувствуете себя уродливой бездарностью с руками, растущими не из того места. Прекрасный портрет, не так ли?

  • "Если я такой плохой, почему ты не уйдешь?"

Он предлагает вам расстаться? Нет. Это не команда, а вызов, тест на проверку чувств. Теперь вы должны сказать, как сильно хотите быть с ним.

  • "Это же шутка!"

Популярная, но до чего обидная фраза! Для комедианта половина смеющейся публики – норма, но если в ваших отношениях один смеется, а другой недоумевает – это как минимум странно.

  • "Ты неадекватна в критические дни"

Классическая фраза тренированного абьюзера, весьма популярная, и потому на нее уже многие не обращают внимания. Своеобразная уловка: сексизм, вызывающий раздражение, которое только подливает масла в огонь.

  • "Ты все неправильно помнишь"

Если событие, о котором идет речь, выставляет его в невыгодном свете, легче всего обвинить вас.

  • "Твои действия и вызвали мою реакцию"

Еще один элегантный способ обвинить вас во всем. Не позволяйте никому повышать на вас голос (и сами, конечно, этого не делайте).

  • "Я тебя обидел, поэтому вот тебе цветы"

Или новые туфли. Или деньги на них. Поколение наших родителей и старших родственников приучило думать, что если он загладил вину букетом или чем-то еще, то все в порядке. Фактически это разрешение творить что угодно и откупаться, своеобразная форма взяточничества.

  • "У тебя паранойя, это было один раз"

Если он изменил и вы приняли его обратно, значит, вы умеете прощать ошибки и хотите двигаться вперед. Но это не дает ему права повторять ошибки и тем более подозревать вас в паранойе!

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Источник: Cosmopolitan
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