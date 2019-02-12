Перечислены самые обидные для женщин фразы из уст мужчин
Если ваш мужчина произносит эти слова, делайте вывод
"Если ты знаешь о проблеме и молчишь, ты сама становишься частью проблемы", – сказала однажды Джейн Фонда. Это же касается тех, кто состоит в отношениях и терпит обиды от своего партнера. Советуем обратить внимание на некоторые фразы. И если ваш мужчина их произносит, то вам пора сделать выводы.
- "Я не буду разговаривать, если ты начнешь реветь"
Он довел вас до слез, но отказывается решать проблему. От обиды многим хочется плакать еще сильнее, но и это нельзя. В итоге он выиграл, да еще и хлопнул дверью.
- "А вот жена моего друга"
Красивее. Талантливее. Лучше готовит. И вы чувствуете себя уродливой бездарностью с руками, растущими не из того места. Прекрасный портрет, не так ли?
- "Если я такой плохой, почему ты не уйдешь?"
Он предлагает вам расстаться? Нет. Это не команда, а вызов, тест на проверку чувств. Теперь вы должны сказать, как сильно хотите быть с ним.
- "Это же шутка!"
Популярная, но до чего обидная фраза! Для комедианта половина смеющейся публики – норма, но если в ваших отношениях один смеется, а другой недоумевает – это как минимум странно.
- "Ты неадекватна в критические дни"
Классическая фраза тренированного абьюзера, весьма популярная, и потому на нее уже многие не обращают внимания. Своеобразная уловка: сексизм, вызывающий раздражение, которое только подливает масла в огонь.
- "Ты все неправильно помнишь"
Если событие, о котором идет речь, выставляет его в невыгодном свете, легче всего обвинить вас.
- "Твои действия и вызвали мою реакцию"
Еще один элегантный способ обвинить вас во всем. Не позволяйте никому повышать на вас голос (и сами, конечно, этого не делайте).
- "Я тебя обидел, поэтому вот тебе цветы"
Или новые туфли. Или деньги на них. Поколение наших родителей и старших родственников приучило думать, что если он загладил вину букетом или чем-то еще, то все в порядке. Фактически это разрешение творить что угодно и откупаться, своеобразная форма взяточничества.
- "У тебя паранойя, это было один раз"
Если он изменил и вы приняли его обратно, значит, вы умеете прощать ошибки и хотите двигаться вперед. Но это не дает ему права повторять ошибки и тем более подозревать вас в паранойе!
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