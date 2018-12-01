Переживая стресс, я: уникальный тест расскажет, что стоит за вашими реакциями

Что о вас могут рассказать ваши реакции на стрессовые ситуации

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Наши реакции на стресс, как никакие другие, могут рассказать о нас многое. Потому что когда человека цепляют за больное, он в подавляющем большинстве случаев действует по наитию, и проявляет свое истинное лицо. Как выглядит ваше — узнайте, выбрав один из вариантов реагирования на нервные ситуации, которые указаны ниже.

Наш эксперт:

Татьяна Михеенко, независимый психолог высшей категории, психотерапевт

1. Плачу от всей души

За такой реакцией стоит большее, чем жалость к себе. Во-первых, вы не дружите с самооценкой. Во-вторых, рыдаете вы потому, что никогда не видите выход из ситуации, вызвавшей эти слезы. Мало того: спроси вас, а как бы вы хотели, чтобы развивались события — ответить вы не сможете, потому что вы никогда не знаете, чего хотите. Можно было бы сказать, что вам жаль себя, потому что в стрессовой ситуации вы потеряли контроль над ней. Но это лишь вершина айсберга: вы никогда не имели контроля над своей жизнью в целом, или, возможно, давно его потеряли. Выдавая такие реакции из раза в раз, вы изменили свой гормональный фон настолько, что круг давным-давно замкнулся, и теперь вами руководят гормоны грусти и плаксивости.

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2. Смотрю комедию

Вы всегда здраво мыслите, и в стрессовой ситуации тоже не теряетесь, а трезво оцениваете ее. И потому не испытываете никаких разрушительных эмоций, а только разочарование из-за того, что ваши действия не принесли ожидаемого вами результата, возможно, лишь ввиду закона зловредности, над которым никто не имеет власти. А поскольку антагонист разочарованию — ирония и смех, вы и смотрите комедию или юмористическую шоу программу, чтобы от души повеселиться.

3. Кричу на кого-то

Вы человек, который все проблемные вопросы никогда не пускает на самотек, а умеет находить им решение. Но это потом, а первая ваша реакция — сублимировать ощущение своей незначимости на первого, кто подвернется под руку. Да-да, несмотря на вашу внешнюю самоуверенность, которая проявляется, в том числе, позицией "я не намерен сдерживаться ради вас", вы — человек, сомневающийся в своей значимости. Потому вами движет неосознанное соперничество, и другого бы человека на вашем месте это подхлестнуло бы к работе над ошибками, а у вас — человека с болезненной самооценкой — оно вызывает злость и гнев: ведь вы проиграли очередное соревнование!

4. Наслаждаюсь мелодрамой

Вы терпеть не можете быть лузером. При этом возникновение стрессовой ситуации воспринимаете как личное оскорбление не кем-то, а самим собой. Это и порождает чувство аутовины — как я мог подвести себя! Потому-то вы предпочитаете успокаивать свои нервы за просмотром мелодраммы — в кино такого жанра кипят иррациональные страсти, картинки пестрят заламыванием рук, посыпания головы пеплом, поисками своего "Я", и в, конце концов эта эмоциональная жвачка заканчивается хеппи-эндом: все всех прощают и живут долго и счастливо. Вот это вот "переживание" вы считаете лучшим сценарием выхода из любой ситуации.

5. Иду в спортзал

Вариации — отправляюсь побегать на ближайший стадион, катаюсь на велосипеде, гуляю в парке, иду домой пешком. Такой способ отработки адреналина самый конструктивный и естественный — активное движение при любой опасности заложено в человеке природой. Вне стресса вы такой же — никогда не движетесь против течения. Нет, вы можете пойти против всех и вся, но только если это решение будет оправдано и логично. Именно такие люди по своей сути достиженцы, ведь они умеют мыслить стратегически и дальновидно. Именно поэтому в ситуации, которые могут вызвать стресс, вы попадаете нечасто.

6. Навожу порядок в шкафу

Вариант — делаю генеральную уборку, отправляюсь собирать грибы, спешу на дачу или, поскольку я живу в частном доме, пересаживаю цветы или копаю грядки. Итак, вы непросто наматываете круги в кроссовках, а ваша двигательная активность продуцирует вполне осязаемые и полезные вещи. На такое способен хозяйственник — потому, наверняка, вы — если и не руководитель, пусть и среднего звена, то точно — неформальный лидер, а в быту равных вам в рачительности нет. Вы любите находится в гармоничном состоянии, а один из эффективных способов обрести внутренний порядок — упорядочить внешнее пространство.

7. Берусь за хобби

Вы человек практичный, иначе бы вы взялись за сублимирование негативных эмоций в что-то более эфемерное. Вы оптимист, иначе бы кинулись не за порцией позитива (хобби — это ведь всегда удовольствие), а, к примеру, порыдали бы в одиночестве. Вы — мудрец, который умеет превращать досаду из-за неприятной ситуации в приятное времяпрепровождение. По жизни ваш девиз такой же: "Самый кислый лимон можно превратить в самый сладкий лимонад", а поэтому в любом негативе вы ищете уроки судьбы и всегда извлекаете из них пользу.

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8. Готовлю суперужин

Если после пережитого стресса вы спешите приготовить какую-то вкусность для своих домашних, весь вечер проводите с детьми, больше времени уделяете своей половинке, то о вас можно сказать следующее. Во-первых, вы — конформист, который предпочтет уйти в крепость, чем связываться с теми, кто ввел вас в стресс. Во-вторых, вы всегда радеете прежде всего за интересы других, а потом уж — за свои. Потому даже переживая стресс, спешите успокоить себя тем, что сделаете добро другим, даже если у вас от пережитого "отваливается хвост". В других вопросах вы тоже готовы на жертвенность, даже ценой здоровья. Например, вы ходите на работу даже с высокой температурой.

9. Разряжаюсь в боулинге

Если для снятия стресса вы идете с друзьями в кафе, поиграть в боулинг, покататься на роликах или успокаиваете себя шопингом, то вы любите, чтобы ваши проблемы решали другие, они же принимали решения, от которых зависит ваша жизнь, и всегда стараетесь снять с себя ответственность, как на работе, так и в семье. Именно поэтому вы идете туда, где ваши душевные раны залатают другие, дело за малым — дать им за это денег, притом чаще всего — в той сумме, что у вас сейчас есть в кошельке, без остатка. И такая бездумность указывает еще и на то, что вы — человек импульсивный.

10. Ничего не предпринимаю

Неотработанные негативные эмоции со временем порождают психосоматические заболевания, и вы это прекрасно знаете. Но почему же оставляете "мусор" в себе, почему не перерабатываете его? Потому что, выдавая себя за человека, который всем и все прощает, на самом деле вы просто предпочитаете плыть по течению и проявляете пассивность даже там, где от вашего бездействия пострадаете прежде всего вы сами. А все потому, что вы боитесь быть ответственным за собственную жизнь.