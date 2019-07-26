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Первое свидание: ТОП-10 правил для девушек

На первом свидании искренне улыбайтесь и не обсуждайте тяжелых тем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:58
Первое свидание
Первое свидание
Фото: pexels.com

Первое свидание — это своеобразный тест для двух людей, мужчины и женщины, смогут ли они в дальнейшем продолжить общение, а, возможно, что это общение перерастет в нечто большее.

Смотрите на видео: что нельзя делать на первом свидании

Поэтому нужно хорошо подготовиться перед первым свиданием и учесть ряд моментов, чтобы первое свидание не стало последним. А помогут в подготовке наши ТОП-10 основных правил.

Как вести себя на первом свидании

Будьте настоящими. Не прячьтесь во время первого свидания за какой-то маской. Пытаясь произвести хорошее впечатления, не выдавайте себя за другого человека. Возможно, именно во время этого первого свидания вы встретите свою судьбу, а потом может окажется, что вы — фальшивка.

Улыбайтесь искренне. Улыбайтесь, но не улыбкой Джоконды и не на все 32, но улыбайтесь, причем — искренне. Мужчинам такое нравится.

Уместно оденьтесь. Одевайтесь уместно, а еще — удобно. Для первого свидания новые туфли точно не подойдут. "Пусть принимает меня такой, какая я есть" – утверждение верное, но злоупотреблять этим не нужно. При этом в наряде и образе женщины должен присутствовать некоторый эротизм, однако — не вызывающий, а лёгкий и будоражащий. А вот бесформенные рубашки лучше оставить в шкафу.

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Легкий макияж. Он должен подчеркивать вашу красоту. Макияж — это завершение образа. Такую важную деталь нельзя оставить без внимания. И снова нужно помнить о естественности. Большое количество косметики на лице не является лучшим решением.

Но если девушка в обычной жизни не привыкла использовать косметику, то тогда можно остановить свой выбор на блеске для губ. Он смотрится очень красиво и имеет приятный аромат. Также важно, чтоб тушь была проверена, а не растекалась и не портила внешний вид девушки.

Хороший парфюм. Этим тоже необходимо. Духами нужно дополнить образ с учётом индивидуальных предпочтений. Он не должен "душит" вас, а быть легким и запоминающимся.

Не рассказывайте о других мужчинах. Женщины иногда совершают такую ошибку — начинают вспоминать вслух бывших. Неважно, хорошо о других говорят или плохо — мужчинам это не нравится.

Не бойтесь. Первый шаг к успеху — перестать боятся. Первое свидание заставляет девушку наполняться трепетом и волноваться. Некоторые красавицы не могут спать и есть. Но не стоит так сильно накручивать себя. Лишние волнения могут сказаться на здоровье.

Как вести себя на первом свидании
Как вести себя на первом свидании
Фото: pexels.com

Выберете место. По этикету принято, чтоб место для первого свидания выбирала девушка. Но в наши дни мало кто об этом правиле помнит. Чаще всего молодой человек самостоятельно выбирает время и место. Но все ведь не стоит соглашаться с любым вариантом.

Если вы познакомились в интернете и раньше не видели друг друга в живую, стоит выбрать место, где будет много людей. В случае, если он не тот, за кого себя выдает, большое количество людей вокруг станет гарантом безопасности.

Также помните о пункте выше — уместной одежде для свидания после информации о выбранном месте. 

Не обсуждайте тяжелые темы. На первом свидании лучше не поднимать тяжелые темы для разговора. Не надо вываливать все свои проблемы и жаловаться на жизнь. Ваши отношения еще не достигли такого уровня. Свидание — это общение двух людей. Не превращайте свидание в ваш бенефис, второго свидания может и не быть. Давай парню тоже возможность говорить.

Напомните о себе. Если первое свидание прошло хорошо, то вы наверняка захотите увидеться снова. Но иногда мужчина не решается сразу назначать следующую встречу, чтобы не казаться назойливым, а девушка стесняется об этом спросить. Но в этом нет ничего не удобного. Лучше задать вопрос, чем потом мучительно ждать звонка или сообщения в Интернете.

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