Победитель или проигравший. Что такое жизненный сценарий и как его изменить

До 6 лет ребенок формирует свой сценарий, а до 18 лет – перепроверяет его

Если присмотреться к жизни каждого человека, то можно проследить, что события складываются как по определенному плану. Это явление называется жизненным сценарием. Что это значит и какие виды жизненных сценариев существует, рассказывает психолог Татьяна Ловчинская.

Татьяна Ловчинская Психолог по транзактному анализу

Хочу начать с одного вопроса. Как считаете, какие жизненные сценарии у принцессы Дианы, королевы Елизаветы ІІ и Кейт Миддлтон – победителя, не победителя или проигравшего? Пока вы думаете, я расскажу, что же такое жизненные сценарии, а в конце сравним наши ответы.

Что такое жизненный сценарий

Иногда кажется, что через все события в жизни проходит некая красная нить. Словно в кино все идет по определенному плану. Американский психолог Эрик Берн назвал это явление жизненным сценарием.

Жизненный сценарий – это неосознанный план жизни, основанный на решениях в раннем детском возрасте, подкрепленный родителями и подтвержденный последующими событиями так, чтобы завершиться определенным образом. Такой сценарий варьируется от человека к человеку.

Так, согласно теории транзактного анализа, до 6 лет ребенок формирует свой сценарий, а до 18 – перепроверяет его. И получается, уже после школы, выходя в реальный мир, человек начинает проигрывать свой персональный сценарий.

Сценарные решения представляют собой наилучшую стратегию ребенка с целью выживания в мире, который часто кажется ему враждебным и даже угрожающим его жизни. Сценарные решения принимаются в соответствии с эмоциями ребенка и его способом тестирования реальности.

Что такое жизненный сценарий и как его изменить Фото: Pexels

В своей личной истории каждый человек выбирает для себя определенную роль, например, героя, скромного парня или девушки, хорошего друга, спасателя, бездельника, серой мышки и тому подобные. А дальше ищет людей, чей сценарий похож или дополняет его собственный.

Какие ключевые элементы сценария жизни

Драйвера

которые являются движущими силами в жизни человека. Таких выделяют пять: "будь совершенным", "будь сильным", "радуй других", "старайся", "спеши".

Запреты

Родители и взрослые передают определенные послания, которые могут быть достаточно жесткими и запрещать что-то. Часто это неосознаваемый процесс. Наиболее известны следующие четырнадцать запретов. Обычно человек берет для себя от трех до пяти таких запретов и следует им.

"Не делай", "не живи", "не будь самим собой", "не будь ребенком", "не расти", "не будь успешным", "не будь значимым". "не будь близким", "не принадлежи", "не будь здоров", "не болей", "не думай", "не чувствуй", "ничего не желай".

Что такое жизненный сценарий и как его изменить Фото: Pexels

Атрибуция

Это качества и определения о себе, которые человек перенял от родителей или других значимых фигур и которым он теперь следует. Такие характеристики являются частью семейного сценария, например: "Она вся в мать, такая же заботливая и хозяйственная" или "Он – настоящий представитель нашей семьи и продолжатель семейного бизнеса".

Программа

Обычно сценарий формируется благодаря родителю того же пола. Это происходит путем наблюдения и копирования поведения, взглядов, реакций. В программе переплетены различные запреты и драйвера. Например, если вы восприняли запрет "не будь близким", то потом копируете поведение одного из родителей, чтобы научится быть сильным и независимым.

Виды жизненных сценариев: их всего три

Данная классификация имеет отношение, в большей мере, к способности человека реализовываться в жизни.⠀

Победитель

Такой человек может ставить себе цели и умеет достигать их. Какой бы нереалистичной не выглядела цель, победитель рано или поздно осуществит задуманное. Причем, сделает это с чувством уверенности и спокойствия. Иными словами, человек со сценарием победителя может поставить перед собой цель и достигнуть ее без расплаты в конце в виде болезней, ссор и прочих "побочных эффектов". Такая "сверхспособность" – одна из целей психотерапии жизненного сценария.

Не победитель

Такой вид сценария еще называют банальным. Его важное отличие от победителя в том, что последний ставит цели и рано или поздно достигает их. Не победитель достигает не всего, что запланировал и ему приходится прилагать несколько больше усилий, чем победителю. Не победитель может поставить более чем реалистичную цель и не достигнуть ее на 100%. Однако, не победитель в целом живет спокойной и размеренной жизнью без резких взлетов и падений. Поэтому в психотерапии такой сценарий считается довольно хорошим результатом работы над собой.

Проигравший

Куда сложнее жить людям со сценарием проигравшего. Эти люди никак не могут достичь даже самых небольших целей. Даже при самых благоприятных обстоятельствах в их жизни происходит что-то такое, что рубит план на корню. Драма такого человека даже не столько в неудачах, сколько в абсолютной уверенности в том, что все происходящее заслуженно, закономерно и ожидаемо. Такая позиция жертвы забирает много сил и желание что-либо делать. Интересно, что проигравшим считается даже с виду успешный и богатый бизнесмен, если у него при достижении цели развились хронические проблемы со здоровьем из-за постоянного стресса. Ведь выиграть с побочными эффектами – почти что проиграть.

Хорошая новость состоит в том, что сценарии можно переписывать. Это не самый быстрый и легкий путь, но в процессе терапии можно ожидать смены позиции проигравшего, как минимум, на не победителя, что сможет изменить жизнь в лучшую сторону.

Уже догадались какой ответ на поставленный в начале вопрос? Чтобы ответить на него, важно представить систему координат, где по горизонтали отмечается достижение цели, а по вертикали – уровень удовлетворенности результатом. Так, если человек достиг своей цели и при этом счастлив – он, конечно, победитель.

Королева Елизавета ІІ Фото: Reuters

Королева Елизавета – это пример победителя. Принцесса Диана, учитывая ее трагическую гибель, имеет сценарий проигравшего. А вот Кейт Миддлтон – не победитель или победитель, в зависимости, насколько ей сейчас комфортно. И разумеется, на такой вопрос лучше всего может ответить только сам человек, исходя из своей первоначальной цели и того, насколько он счастлив по ее достижении.

Напоследок хочется поделиться с вами одной притчей, которую стоит знать и помнить каждому. В цирке живут невероятно большие и сильные слоны, которые привязаны тонкой веревочкой к маленькому деревянному столбику. Но эти могучие животные даже не пытаются разорвать веревку и вырваться на свободу, хотя для них это не составило бы особых трудностей. А все дело в том, что когда слоники были совсем маленькими и не такими сильными, их привязывали стальными цепями к крепким столбам. Так они приучились к тому, что вырваться не получится. Они выросли, условия поменялись, но слоны продолжают стоять, поскольку считают, что не смогут освободиться. А какие веревки держат вас?

Подводя итоги, стоит сказать, что сценарий жизни – это бессознательный жизненный план, который формируется еще в детстве, но который можно осознанно изменить и переписать во взрослом возрасте.

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