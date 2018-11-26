Почему большинство людей никогда не станут успешными: интересный ответ

Чтобы изменить свою систему ценностей и расширить собственные горизонты, требуется еще и храбрость

Чтобы достичь успеха, необходимо проделать много работы над собой. Фото: pixabay

Успех заключается не только в наличии крупной суммы денег. Здесь важно также помнить о постоянном саморазвитии, улучшении своей жизни на всех фронтах, включая и общение с правильными людьми.

Но что препятствует успеху большинства? Почему не все мы развиваемся?

Чем активнее вы развиваетесь, тем сильнее сосредотачиваетесь на тех нескольких вещах, которые имеют для вас самое большое значение. Чтобы добиться успеха, нельзя проводить все свое время с недалекими людьми. Точно так же нельзя продолжать питаться вредной пищей, несмотря на предпочтения ваших супругов или коллег. Вы должны проводить каждый свой день, занимаясь чем-то эффективным и делать это на высшем уровне.

Чем успешнее вы становитесь (успех как баланс между духовным, социальным, финансовым и физическим аспектами жизни и одновременный отказ от всего остального), тем сложнее вам смириться с низким качеством своей работы.

До того, как начать развиться, вы можете проводить свое время с кем угодно и есть все, что перед вами поставят. А еще вы вполне можете довольствоваться посредственными видами деятельности. Но по мере того, как расширяется ваше видение себя, к вам приходит осознание необходимости определенных корректировок.

Так, вам нужно сократить свои денежные расходы и время, потраченное на развлечения, чтобы сэкономить и направить эти средства на образование и будущее. Чем успешнее вы становитесь, тем внимательнее должны быть, а результаты вашей работы – качественнее. Никто не требует от вас быть перфекционистом и занимать все свое свободное время работой.

На самом деле истинный успех включает в себя регулярный отдых и то, что Тим Феррис называет "мини-отступлениями". Но если результаты вашей ежедневной работы имеют неизменно низкое качество, то чего вы тогда хотите от своей жизни? Вы должны стремиться к лучшему, и не только в работе, но и в отношениях.

Все сферы вашей жизни тесно взаимосвязаны. Отсюда и поговорка: "Качество выполнения одного задания показывает, как вы делаете все остальные".

Это называется мышлением высокого уровня и возможно только в том случае, если человек избавится от всего, что он ненавидит в своей жизни. Чтобы начать жить по такому принципу, необходимо наполнить свой день только теми вещами, которые несут в себе исключительно высокую ценность.

Если ваша жизнь включает в себя только самые важные для вас вещи, и вы преуспеваете во всех сферах жизни, значит, вы полностью ею управляете. Это становится возможным, когда вы окружены только тем, что цените превыше всего, а все остальное было постепенно исключено.

Теперь вы живете сознательно, двигаетесь вперед и достигли баланса. Вы – тот, кем всегда хотели быть. Все это занимает очень много времени, но и требует невероятных усилий. Очень сложно взять и отказаться от отличной, но не имеющей практической ценности возможности. Еще сложнее избавиться от плохих привычек.

А для того, чтобы изменить свою систему ценностей и расширить собственные горизонты требуется еще и храбрость. Дело в том, что вернуться к посредственному мышлению гораздо проще. По мере того, как вы будете приближаться к ежедневной жизни в соответствии со своими идеалами и ценностями, с вами будут происходить невероятные вещи.

Вы станете счастливее, будете ближе к любимому человеку и начнете качественнее проводить свое время. Ваши мечты и амбиции станут на порядок выше, повысится и ваша устойчивость перед трудностями. Темп вашей жизни ускорится, и это будет заметно по всему, что вас окружает.

Но если следовать словам Джим Рона ("Многие из нас не справляются только потому, что наше внимание сосредоточено на чем-то незначительном"), то получается, что большинство людей оказываются в ловушке простых вещей и занятий. Следовательно, они просто не могут стать успешными, потому что не растут и не развиваются как личности.

Но вас это не касается. Вы знаете и чувствуете, что уже ступили на путь развития. Каждый день приближает вас к цели. Очень скоро вы начнете превращаться в того, кем должны стать. И стоит вам преодолеть точку невозврата, как вас уже ничто не сможет остановить.

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