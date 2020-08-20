Почему быть эгоистом – нормально: ответ психолога
Когда у человека отсутствует эгоизм, он полностью игнорирует свои потребности и желания
С детства родители учат детей не быть эгоистами, утверждая, что это очень плохо и с такими людьми никто не хочет дружить. Вырастая, такие люди начинают всем и во всем угождать, порой забывая о своих желаниях и целях. Психотерапевт Оксана Диденко на своей странице в Instagram рассказала, почему быть эгоистом – нормально.
Так вот, эгоизм как явление само по себе – это абсолютно нормальное, заверяет психолог и поясняет, что существует три формы эгоизма:
- нездоровый эгоизм;
- нездоровое отсутствие эгоизма;
- здоровый эгоизм.
При нездоровом эгоизме принято считать, что у человека зашкаливает себялюбие. Так вот, это не так, утверждает эксперт.
"Нездорово эгоистичные люди часто неуверенные в себе, они страдают от нелюбви к себе. И такой внешний эгоизм и перетягивание одеяла на себя служит попыткой "долюбить", доинвестировать эту нехватку любви к себе", – говорит Диденко.
Когда нам холодно, мы кутаемся во все теплое, что подворачивается под руку. Когда же холодно и нелюбимо внутри, то человек начинает тянуть на себя внимание и всякие плюшки в попытке согреться внутри, почувствовать себя любимым.
Его еще можно назвать нездоровый альтруизм. В этом случае человек игнорирует (или даже не слышит) свои потребности и желания. Даже самые сильные и необходимые. И все это ради других.
"В обществе принято такими людьми восхищаться и тянуться к ним (ну да, они же всегда выслушают и помогут). Но для самих таких людей это очень изматывающий и "вредный" способ жизни", – поясняет эксперт.
По ее словам, такие люди легче эмоционально выгорают и чаще сталкиваются с разными депрессивными состояниями.
Это равновесие между эгоизмом и альтруизмом. Это умение любить и ценить себя. Такие люди с уважением относятся к потребностям других, но умеют расставлять границы и заботиться о себе.
"Такие люди с достаточной готовностью помогают и отдают, но чувствуют свой предел и знают, когда остановиться и потребовать помощь у другого", – пояснила психолог.
Что такое здоровый эгоизм – смотрите видео:
Тем временем мы выяснили, как соцсети влияют на нашу самооценку: ответ психолога.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное