Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему быть эгоистом – нормально: ответ психолога

Сегодня, 17:23

Когда у человека отсутствует эгоизм, он полностью игнорирует свои потребности и желания

С детства родители учат детей не быть эгоистами, утверждая, что это очень плохо и с такими людьми никто не хочет дружить. Вырастая, такие люди начинают всем и во всем угождать, порой забывая о своих желаниях и целях. Психотерапевт Оксана Диденко на своей странице в Instagram рассказала, почему быть эгоистом – нормально.

Эгоизм – это когда человек ставит свои потребности и желания выше чужих.

Так вот, эгоизм как явление само по себе – это абсолютно нормальное, заверяет психолог и поясняет, что существует три формы эгоизма:

  • нездоровый эгоизм;
  • нездоровое отсутствие эгоизма;
  • здоровый эгоизм.

Читайте также:
Ольга Горбачева: "Ставить себя на первое место – это не эгоизм, а безопасность и гарантия счастья"

Что такое нездоровый эгоизм⠀

При нездоровом эгоизме принято считать, что у человека зашкаливает себялюбие. Так вот, это не так, утверждает эксперт.

"Нездорово эгоистичные люди часто неуверенные в себе, они страдают от нелюбви к себе. И такой внешний эгоизм и перетягивание одеяла на себя служит попыткой "долюбить", доинвестировать эту нехватку любви к себе", – говорит Диденко.

Когда нам холодно, мы кутаемся во все теплое, что подворачивается под руку. Когда же холодно и нелюбимо внутри, то человек начинает тянуть на себя внимание и всякие плюшки в попытке согреться внутри, почувствовать себя любимым.

Почему быть эгоистом – нормально
Почему быть эгоистом – нормально
Фото: Pexels

Что такое нездоровое отсутствие эгоизма

Его еще можно назвать нездоровый альтруизм. В этом случае человек игнорирует (или даже не слышит) свои потребности и желания. Даже самые сильные и необходимые. И все это ради других.

"В обществе принято такими людьми восхищаться и тянуться к ним (ну да, они же всегда выслушают и помогут). Но для самих таких людей это очень изматывающий и "вредный" способ жизни", – поясняет эксперт.

По ее словам, такие люди легче эмоционально выгорают и чаще сталкиваются с разными депрессивными состояниями.

Что такое здоровый эгоизм

Это равновесие между эгоизмом и альтруизмом. Это умение любить и ценить себя. Такие люди с уважением относятся к потребностям других, но умеют расставлять границы и заботиться о себе.

"Такие люди с достаточной готовностью помогают и отдают, но чувствуют свой предел и знают, когда остановиться и потребовать помощь у другого", – пояснила психолог.

Что такое здоровый эгоизм – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как соцсети влияют на нашу самооценку: ответ психолога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Астролог пояснил, что такое карма и можно ли ее изменить Как развестись без ультиматумов и войны: советы адвоката Обесценивание в отношениях: как его распознать и нейтрализовать Как изменить жизнь после 45 лет: история экономиста Елены Морозовой
любовь психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях

Популярные статьи

Сегодня, 16:24Food

Баклажаны как грибы: рецепты популярной закуски

Сегодня, 14:10Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Сегодня, 06:15Техно

Древний храм пришельцев обнаружен на Марсе: фото

Вчера, 11:39Fun

"Худший кошмар в моей жизни": пассажир самолета снял на видео, как трескается окно возле его кресла

Вчера, 10:22Food

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Вчера, 10:00Events

Новолуние 19 августа 2020: что нельзя делать на Спасовский молодой месяц

Вчера, 08:45Техно

Взрыв сверхновой звезды изуродовал галактику: фото

Вчера, 07:54Fun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

Вчера, 05:46Психология

Гороскоп на сегодня 19 августа: у Овнов будет интересный день, а у Тельцов – много общения

Вчера, 05:25Events

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

18 августаFun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

18 августаFun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

18 августаWellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

18 августаШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

18 августаTravel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Ведьма или просто гены такие: чем питается Кейт Миддлтон
Ведьма или просто гены такие: чем питается Кейт Миддлтон
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Таємниця першої літери імені: як вона впливає на характер жінки
Таємниця першої літери імені: як вона впливає на характер жінки
Ирина Горовая похвасталась красавцем-сыном от рэпера Потапа
Ирина Горовая похвасталась красавцем-сыном от рэпера Потапа
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять