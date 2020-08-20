Почему быть эгоистом – нормально: ответ психолога

Когда у человека отсутствует эгоизм, он полностью игнорирует свои потребности и желания

С детства родители учат детей не быть эгоистами, утверждая, что это очень плохо и с такими людьми никто не хочет дружить. Вырастая, такие люди начинают всем и во всем угождать, порой забывая о своих желаниях и целях. Психотерапевт Оксана Диденко на своей странице в Instagram рассказала, почему быть эгоистом – нормально.

Эгоизм – это когда человек ставит свои потребности и желания выше чужих.

Так вот, эгоизм как явление само по себе – это абсолютно нормальное, заверяет психолог и поясняет, что существует три формы эгоизма:

нездоровый эгоизм;

нездоровое отсутствие эгоизма;

здоровый эгоизм.

Что такое нездоровый эгоизм⠀

При нездоровом эгоизме принято считать, что у человека зашкаливает себялюбие. Так вот, это не так, утверждает эксперт.

"Нездорово эгоистичные люди часто неуверенные в себе, они страдают от нелюбви к себе. И такой внешний эгоизм и перетягивание одеяла на себя служит попыткой "долюбить", доинвестировать эту нехватку любви к себе", – говорит Диденко.

Когда нам холодно, мы кутаемся во все теплое, что подворачивается под руку. Когда же холодно и нелюбимо внутри, то человек начинает тянуть на себя внимание и всякие плюшки в попытке согреться внутри, почувствовать себя любимым.

Почему быть эгоистом – нормально Фото: Pexels

Что такое нездоровое отсутствие эгоизма

Его еще можно назвать нездоровый альтруизм. В этом случае человек игнорирует (или даже не слышит) свои потребности и желания. Даже самые сильные и необходимые. И все это ради других.

"В обществе принято такими людьми восхищаться и тянуться к ним (ну да, они же всегда выслушают и помогут). Но для самих таких людей это очень изматывающий и "вредный" способ жизни", – поясняет эксперт.

По ее словам, такие люди легче эмоционально выгорают и чаще сталкиваются с разными депрессивными состояниями.

Что такое здоровый эгоизм

Это равновесие между эгоизмом и альтруизмом. Это умение любить и ценить себя. Такие люди с уважением относятся к потребностям других, но умеют расставлять границы и заботиться о себе.

"Такие люди с достаточной готовностью помогают и отдают, но чувствуют свой предел и знают, когда остановиться и потребовать помощь у другого", – пояснила психолог.

Что такое здоровый эгоизм – смотрите видео:

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