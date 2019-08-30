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Почему детей нужно учить инновациям и предпринимательству

Вызовы, которые ставит перед нами современный технологический мир, требуют креативности, способности к созданию инноваций и развития предпринимательства

Родители учат своих детей базовым навыкам – чтению, письму, математике, дисциплине, этикета, приготовлению еды, езде на велосипеде, безопасности, управлению автомобилем и многому другому. Однако вызовы, которые ставит перед нами современный технологический мир, требуют более специфических навыков и умений, таких как креативность, способность к созданию инноваций и развития предпринимательства. И их следует начинать развивать с детства, ведь по своей природе дети – новаторы с мощной воображением и открыты для освоения всего интересного.

И хотя мир меняется невиданными темпами, системы образования в большинстве стран остаются консервативными. Хотя уже начали появляться первые инновационные школы, которые дают возможность детям самим выбирать направления обучения с помощью современных технологий и внедряют уроки развития креативного мышления, в украинских школах изучение инноваций происходит в большинстве случаев только благодаря социальным инициативам.

Совместная инициатива Киевстар и общественной организации Global Office – GoCamp – открывает перед школьниками перспективы новых знаний в области инноваций и предпринимательства.

Уже третий год подряд Киевстар – крупнейший украинский мобильный оператор – поддерживает всеукраинскую образовательную инициативу GoCamp. Цель проекта – помочь школьникам раскрыть основные понятия инновационного развития и культуры предпринимательства, усовершенствовать знания английского языка, научиться мыслить критически и креативно, получить опыт командной работы. Ежегодно для детей из разных уголков нашей страны создают школьные англоязычные лагеря, на базе которых волонтеры-иностранцы, учителя и менторы компании Киевстар обучают школьников предпринимательству, креативному мышлению и коммуникативным навыкам.

В рамках англоязычных лагерей GoCamp украинские школьники из разных уголков Украины могут пройти интерактивную учебную программу "Предпринимательство и развитие инноваций", которую на примере собственных бизнес-кейсов специально разработал национальный мобильный оператор Киевстар. Также для учащихся, проходящих программу, были созданы видеоролики, которые учат разрабатывать приложения для смартфонов и разумные решения для Интернета вещей. Получив эти знания, дети имеют возможность проявить свое воображение и креативность и придумать собственный мобильное приложение. Все идеи дети представляют ментору Киевстар, которые помогает им в разработке проекта.

В этом году за лидерство в области устойчивого развития GoCamp было отмечено международной наградой Sustainability Awards – премия, которая чтит личностей, команды и организации, которые сделали глобальное развитие неотъемлемой частью своей деловой практики или общей миссии.

Распространение знаний о технологии и инновации являются одним из приоритетных направлений социальной ответственности компании Киевстар.

"Для нас очень важно давать школьникам возможность овладеть навыками 21-го века, научить их критическому мышлению и основам лидерства, узнать, как использовать диджитал-инструменты для получения новых знаний. Киевстар обладает таким ресурсом – и технологическим, и экспертным, поэтому поддерживает проект GoCamp. Развитие образования – один из приоритетов нашей компании. Мы это считаем инвестициями в будущее Украины", – отметил Александр Комаров, CEO Киевстар.

За три года существования проекта GoCamp в Украине волонтерами стали более 800 человек из 67 стран мира, а также к инициативе присоединилось более 50 менторов Киевстар. В 2018 году к программе присоединились более 2000 школьников 75 школ из 19 областей, а в 2019-м количество участников возросло до трех с половиной тысяч учащихся из 100 школ. Благодаря участию волонтеров-иностранцев дети не только повышают уровень знания английского языка, но и приобретают практический опыт глобального взаимодействия.

В 2018 году мобильный оператор "Киевстар" одержал победу в "Национальном конкурсе кейсов КСО 2018", а также получил серебряную награду за достижения в проекте GoCamp от Telecom Awards – компания отмечена в номинации "Корпоративная социальная ответственность".

Каждая украинская школа имеет возможность принять участие в лагере GoCamp. Сейчас открыт набор на сентябрь. Лагерь будет работать с 9 по 20 сентября после основных уроков в школе. Оформить заявку на участие можно по ссылке на сайте GoCamp: https://gocamps.com.ua/ua/apply-as-a-school/. Спешите, осталось совсем мало времени!

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