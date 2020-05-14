Почему дети начинают врать родителям и как с этим бороться: советы психолога

Наталья Подлесная назвала три главные причины детского вранья

Детская ложь – это та проблема, с которой рано или поздно приходится иметь дело почти всем родителям. И здесь важно правильно отреагировать. Потому что часто родители предпочитают накричать, пристыдить, сказать: "Врать плохо". Но именно это провоцирует детей еще больше обманывать. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, как понять, почему ребенок врет, и как построить с ним честные отношения.

Какими бы послушными ни были дети, рано или поздно они учатся обманывать. Иногда – просто ради развлечения. Но часто ложь может быть сигналом серьезных проблем в воспитании. И чем раньше на них обратить внимание, тем лучше.

Как родителям разговаривать с детьми, когда они врут Фото: stocksnap.io

"Пересмотрите свои наказания. Возможно, они неадекватны поступкам детей. Дети врут тем, кого они боятся", – отметила психолог Наталья Подлесная.

И это логично. Никому не хочется быть наказанным. Вот и приходится врать. Получается замкнутый круг. Наказывать за ложь не стоит – даже словом. Лучше спокойно и по-дружески поговорить и выяснить причины. Помните, что там, где страх, не может быть доверия.

Еще одна причина обмана – элементарный недостаток внимания.

"Подумайте, не пренебрегаете ли вы ребенком? Старайтесь больше с ним говорить и чаще о нем, о его лучших сторонах", – советует психолог.

Начните с обычных разговоров перед сном. Пусть даже 10 минут, но посвятите это время только ребенку, не отвлекаясь на гаджеты.

Ребенку важно чувствовать, что его любят, несмотря на ошибки и плохое поведение. Так он будет чувствовать себя в безопасности и больше вам будет открываться.

"Если ребенок много врет, это означает, что он считывает семейные проблемы, которые вы пытаетесь скрыть", – объясняет Наталья Подлесная.

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Обратите внимание на свои проблемы с партнером и хотя бы попробуйте их решить. И помните, что дети учатся у нас. Взрослые не замечают своей мелкой лжи, а бывает, не выполняют обещаний – подавайте хороший пример.

Итак, причин детской лжи может быть несколько. Дети могут обманывать, потому что боятся наказания, потому что им не хватает внимания, а также тогда, когда чувствуют скрытые проблемы в семье. Поэтому, если ваш ребенок обманывает, спросите себя, не допускаете вы этих ошибок. И дайте честный ответ. Ведь чтобы воспитать в ребенке честность, надо и самому быть таким.

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