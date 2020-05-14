Почему дети начинают врать родителям и как с этим бороться: советы психолога
Наталья Подлесная назвала три главные причины детского вранья
Детская ложь – это та проблема, с которой рано или поздно приходится иметь дело почти всем родителям. И здесь важно правильно отреагировать. Потому что часто родители предпочитают накричать, пристыдить, сказать: "Врать плохо". Но именно это провоцирует детей еще больше обманывать. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, как понять, почему ребенок врет, и как построить с ним честные отношения.
Какими бы послушными ни были дети, рано или поздно они учатся обманывать. Иногда – просто ради развлечения. Но часто ложь может быть сигналом серьезных проблем в воспитании. И чем раньше на них обратить внимание, тем лучше.
"Пересмотрите свои наказания. Возможно, они неадекватны поступкам детей. Дети врут тем, кого они боятся", – отметила психолог Наталья Подлесная.
И это логично. Никому не хочется быть наказанным. Вот и приходится врать. Получается замкнутый круг. Наказывать за ложь не стоит – даже словом. Лучше спокойно и по-дружески поговорить и выяснить причины. Помните, что там, где страх, не может быть доверия.
Еще одна причина обмана – элементарный недостаток внимания.
"Подумайте, не пренебрегаете ли вы ребенком? Старайтесь больше с ним говорить и чаще о нем, о его лучших сторонах", – советует психолог.
Начните с обычных разговоров перед сном. Пусть даже 10 минут, но посвятите это время только ребенку, не отвлекаясь на гаджеты.
"Если ребенок много врет, это означает, что он считывает семейные проблемы, которые вы пытаетесь скрыть", – объясняет Наталья Подлесная.
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Обратите внимание на свои проблемы с партнером и хотя бы попробуйте их решить. И помните, что дети учатся у нас. Взрослые не замечают своей мелкой лжи, а бывает, не выполняют обещаний – подавайте хороший пример.
Итак, причин детской лжи может быть несколько. Дети могут обманывать, потому что боятся наказания, потому что им не хватает внимания, а также тогда, когда чувствуют скрытые проблемы в семье. Поэтому, если ваш ребенок обманывает, спросите себя, не допускаете вы этих ошибок. И дайте честный ответ. Ведь чтобы воспитать в ребенке честность, надо и самому быть таким.
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