Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему дети начинают врать родителям и как с этим бороться: советы психолога

Наталья Подлесная назвала три главные причины детского вранья

Анна Ковпак
Сегодня, 17:51

Детская ложь – это та проблема, с которой рано или поздно приходится иметь дело почти всем родителям. И здесь важно правильно отреагировать. Потому что часто родители предпочитают накричать, пристыдить, сказать: "Врать плохо". Но именно это провоцирует детей еще больше обманывать. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, как понять, почему ребенок врет, и как построить с ним честные отношения.

Какими бы послушными ни были дети, рано или поздно они учатся обманывать. Иногда – просто ради развлечения. Но часто ложь может быть сигналом серьезных проблем в воспитании. И чем раньше на них обратить внимание, тем лучше.

Как родителям разговаривать с детьми, когда они врут
Как родителям разговаривать с детьми, когда они врут
Фото: stocksnap.io

"Пересмотрите свои наказания. Возможно, они неадекватны поступкам детей. Дети врут тем, кого они боятся", – отметила психолог Наталья Подлесная.

И это логично. Никому не хочется быть наказанным. Вот и приходится врать. Получается замкнутый круг. Наказывать за ложь не стоит – даже словом. Лучше спокойно и по-дружески поговорить и выяснить причины. Помните, что там, где страх, не может быть доверия.

Еще одна причина обмана – элементарный недостаток внимания.

"Подумайте, не пренебрегаете ли вы ребенком? Старайтесь больше с ним говорить и чаще о нем, о его лучших сторонах", – советует психолог.

Начните с обычных разговоров перед сном. Пусть даже 10 минут, но посвятите это время только ребенку, не отвлекаясь на гаджеты.

Ребенку важно чувствовать, что его любят, несмотря на ошибки и плохое поведение. Так он будет чувствовать себя в безопасности и больше вам будет открываться.

"Если ребенок много врет, это означает, что он считывает семейные проблемы, которые вы пытаетесь скрыть", – объясняет Наталья Подлесная.

Как звезды отпускают своих детей во взрослую жизнь – смотрите видео:

Обратите внимание на свои проблемы с партнером и хотя бы попробуйте их решить. И помните, что дети учатся у нас. Взрослые не замечают своей мелкой лжи, а бывает, не выполняют обещаний – подавайте хороший пример.

Итак, причин детской лжи может быть несколько. Дети могут обманывать, потому что боятся наказания, потому что им не хватает внимания, а также тогда, когда чувствуют скрытые проблемы в семье. Поэтому, если ваш ребенок обманывает, спросите себя, не допускаете вы этих ошибок. И дайте честный ответ. Ведь чтобы воспитать в ребенке честность, надо и самому быть таким.

Ранее мы выяснили, почему эмоциональная поддержка необходима каждому человеку и как этого достичь: четыре правила.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как правильно заканчивать отношения: научный ответ Ольга Горбачева: "Ставить себя на первое место - это не эгоизм, а безопасность и гарантия счастья" Психология цвета: что любимый цвет может рассказать о вашем характере Как найти общий язык с пожилыми родителями: пять основных правил
дети психолог психология вранье
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Взяли 3 ингредиента и сделали вкуснейший торт
Взяли 3 ингредиента и сделали вкуснейший торт
Новая жизнь разочаровала? Меган Маркл угрожает принцу Гарри
Новая жизнь разочаровала? Меган Маркл угрожает принцу Гарри
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало

Популярные статьи

Сегодня, 12:02Шоу-бизнес

Святославу Вакарчуку – 45: ТОП-10 ярких цитат музыканта

Сегодня, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

Вчера, 15:57Fun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:02Шоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

Вчера, 12:00Food

Как правильно варить булгур на плите

Вчера, 09:34Events

Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Вчера, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Вчера, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Вчера, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

12 маяFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

12 маяШоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

12 маяFun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

12 маяШоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

12 маяFun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

12 маяFun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

Новости партнеров

Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
Звезда
Звезда "Х-фактора" Олег Кензов рассказал о новой жене
Доктор Комаровский отреагировал на скандал вокруг Тодоренко
Доктор Комаровский отреагировал на скандал вокруг Тодоренко