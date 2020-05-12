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Почему эмоциональная поддержка необходима каждому человеку и как этого достичь: четыре правила

В психологии это называется методом психогигиены

Анна Ковпак
Сегодня, 18:21

Время от времени каждому человеку необходима эмоциональная поддержка – возможность поделиться своими переживаниями с человеком, который выслушает и поможет. В психологии это называется методом психогигиены.

Психолог Александр Шахов назвал четыре правила эмоциональной поддержки, которые могут помочь другому человеку.

1️. Активно слушайте

Это значит, что вы должны слушать человека и думать о том, о чем он говорит, что он сейчас чувствует, а не о чем-то своем.

Эмоциональная поддержка важна каждому человеку
Эмоциональная поддержка важна каждому человеку
Фото: Depositphotos

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"Если подруга начала говорить о своем муже — не проводите в уме аналогии с собственными отношениями. И это также значит не ждать, пока она договорит, чтобы рассказать о своих проблемах с мужем", – советует психолог.

2️. Не перебивайте

Если человеку нужно выговориться — пусть говорит столько, сколько ему нужно. Даже если в какой-то момент возникнет пауза, собеседник запутается, будет искать подходящие слова — не перебивайте, а просто подождите.

3️. Не советуйте

Суть эмоциональной поддержки — не в том, чтобы найти решение проблемы, а в том, чтобы дать человеку возможность быть откровенным.

"Люди часто в глубине души знают, как им нужно поступить. Их разрывает не от этого, а от эмоций", – пояснил Шахов.

4️. Не давайте оценок

Не нужно выяснять, что хорошо или плохо, правильно или неправильно. Воспринимайте то, о чем вам рассказывают, просто как факты. И сопереживайте эмоциональному состоянию человека, советует психолог.

"Если вы будете придерживаться этих правил, то в конце разговора у вас возникнет естественное желание сказать: "Я тебя понимаю, понимаю твои чувства". Это истинное сочувствие. То, что на самом деле хочет каждый человек", – говорит Александр.

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Психолог отмечает, что вы можете договориться с подругой о том, что вам сейчас нужна поддержка и поговорить, соблюдая эти правила, а можете открыться друг другу по очереди.

"Обращаться за поддержкой можно и к своему мужчине, но для этого нужно сначала установить с ним эмоционально близкие отношения", – подытожил психолог.

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отношения психология эмоции поддержка
Источник: Facebook-страница Александра Шахова
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