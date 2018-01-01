Почему люди конфликтуют: ответ психолога

Михаил Лабковский пояснил, от чего в жизни необходимо избавиться, чтобы все наладилось

Михаил Лабковский рассказал об опасности внутреннего конфликта. Фото: pixabay

Любой конфликт во внешнем мире – на работе, в отношениях, с семьей, это отражение того конфликта, который находится у человека внутри.

Об этом сообщил в Instagram психолог Михаил Лабквоский.

"Жизнь невротика – это один сплошной триггер. Тут ему сказали абсолютно нейтральную по смыслу фразу, и он воспринял ее как оскорбление. Здесь обстоятельства сложились именно так, а ему кажется, что сама судьба снова в него плюнула. Там партнер что-то забыл и не сделал – и все, "меня не ценят, меня не понимают"", – приводит примеры Михаил.

При этом он поясняет, что когда человек избавляется от внутренних конфликтов, жизнь каким-то удивительном образом вдруг берет и налаживается.

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Тем временем ученые выяснили, как избавиться от симптомов депрессии. Они проанализировали 33 клинических исследований, которые охватывали 1877 человек.