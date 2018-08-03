Почему мужчины грустят после секса: научный ответ

Мужчины описывали симптомы по-разному, отмечая, как депрессивные состояния

Некоторые мужчины также плачут после секса, как и женщины. Фото: depositphotos

Чувство необъяснимой грусти, раздражительности, тревоги и даже плаксивости после секса, которое в медицинских кругах называют посткоитальной дисфорией, свойственно не только женщинам, но и мужчинам.

Это выяснили психологи, которые провели специальное исследование и опубликовали его результаты в журнале Sex & Marital Therapy, передает "Новое время".

Во время исследования ученые Квинслендского технологического университета провели международный онлайн-опрос при участии свыше 1200 мужчин из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, России и Германии.

Результаты показали, что 41 процент опрошенных мужчин испытывали посткоитальную дисфорию хотя бы раз в жизни, а 20 процентов сталкивались с этим состоянием как минимум раз за предыдущие четыре недели. Кроме того, 4 процента мужчин признались, что после секса испытывали подобные негативные симптомы на регулярной основе.

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Авторы исследования отметили, что мужчины описывали симптомы по-разному, отмечая, как депрессивные состояния, так и чувства неудовлетворенности, опустошенности, нервозности и раздражительности. Многие из опрошенных также признались, что после секса испытывали желание побыть в одиночестве.

Стоит отметить, что в исследовании ученых принимали участие исключительно гетеросексуальные мужчины, которые состоят в серьезных отношениях или браке.

Объяснить причины возникновения посткоитальной дисфории ученые пока не могут, но предполагают, что подобные депрессивные состояния могут возникать в результате восстановления дофамина, уровень которого резко падает после секса.

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