Почему мужчины уходят от красивых и умных

Залог крепких и долговечных отношений – осознанный и обдуманный выбор

Над отношениями нужно работать. Фото: pixabay

Бывает так, что мужчины просто исчезают из жизни женщины. Такое может произойти даже с самой красивой и самой умной представительницей прекрасного пола.

Есть несколько причин, почему так происходит и что мужчин толкает на такой шаг.

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Мужчина считает, что вы ему не пара. Да, сомнения и неуверенность в перспективности отношений присущи не только женщинам. Как и прекрасный пол, мужчины могут задумываться о будущем. И если в нем вы не занимаете особенного места, то ваш избранник без зазрений совести покинет вас. У него может быть другая женщина. Это, возможно, самая распространенная причина. Пусть это звучит обидно, и это трудно принять, однако у вашего избранника, вполне возможно, есть "та самая"; Стоит выделить особый тип мужчин, что озабочены собственной репутацией. Они не могут просто так покинуть вас, даже когда вы перестаете нравиться им. И, чтобы не выглядеть полнейшим мерзавцем в глазах окружающих, такие мужчины просто исчезают, не оставляя после себя ничего, кроме разочарования; Нередко и женщины – самая настоящая причина того, что мужчины избегают их. Или бегут от них, осознав, что сделали ошибку в выборе. Вы можете до старости ощущать себя юной девочкой и беспечной принцессой, которой можно все, и которой мужчина чем-то обязан. Но юность и душевная молодость выражаются иначе. Терпеть вас и прощать вам ваши бесконечные проступки никто не обязан; Что касается женского поведения, отталкивающего некоторых мужчин, можно выделить и еще кое-что. Если своими поступками, словами, поведением вы как-либо задеваете чувство достоинства партнера, то не ждите, что он надолго задержится рядом с вами. Отношения – это гармония, взаимопонимание и уважение. И если вы в чем-то ущемляете или подавляете мужчину, ваши отношения обречены.

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Все мы люди в первую очередь с собственным чувствами и переживаниями, мыслями и видением мира и существующих в нем событий. Поэтому помните: залог крепких и долговечных отношений – осознанный и обдуманный выбор, готовность нести ответственность и вместе преодолевать все препятствия, что будет ставить перед вами жизнь.

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