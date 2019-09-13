Почему мужчины закрываются, когда им плохо: ответ эксперта
Ярослав Самойлов отметил, что такое поведение характерно и для некоторых женщин
Когда у мужчины возникают проблемы и им плохо, они закрываются в себе. Такое поведение, пожалуй, лучше нытья, но женщины не всегда правильно реагируют на такое поведение мужчин. Психолог Ярослав Самойлов в Instagram пояснил, почему же мужчины закрываются, если им плохо. Он также отмечает, что для некоторых женщин такое поведение также является нормой.
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По словам Ярослава, корни такого поведения уходят глубоко в детство. Ребенок в отличии от взрослых проживает большее количество стрессов. Когда он плачет, кричит, дебоширит, внутри у него страх и стресс. А получить от родителя он хочет любовь, внимание и заботу.
Но в результате получает он совсем другое:
- Игнорирование, обесценивание чувств
- "Успокоение" через физическую силу взрослого
- "Поучение", что так неправильно, плохо себя вести
"По факту чувства ребенка не были признаны и порция заботливой любви не получена. А ведь то, что ребенок получает сполна в детстве, в том он перестает остро нуждаться во взрослой жизни и вырастает самодостаточным", – поясняет психолог.
Когда этот ребенок вырос, то в момент, когда ему плохо, он считает:
- Зачем делиться своими чувствами? Ведь меня все равно никто не поймет и я не буду принятым, меня осудят (убеждения из детства).
- Я уже делился с ней и получил "не ту реакцию". (Большинство девушек начинают жалеть, учить жизни, раздавать советы, критиковать).
"Поэтому проще замкнуться в себе", – подытожил Самойлов и пояснил, что мужчине не нужна жалость и нравоучения в такой период.
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