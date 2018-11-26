Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Почему нельзя откладывать жизнь на потом: ответ психолога

Михаил Лабковский назвал важную ошибку человечества

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:52
Наслаждайтесь каждым моментом. Фото: pixabay
Наслаждайтесь каждым моментом. Фото: pixabay

Проблема многих людей в том, что они всегда убеждены, что однажды начнут жить. А сейчас идет, типа, репетиция. Отложенный старт, так сказать. ⠀

Об этом в Instagram рассказал психолог Михаил Лабковский и пояснил, чем это может грозит самому человеку.

"Люди верят в эту печальную чепуху. Что однажды муж из тирана превратится в ангела. Нелюбимая работа вдруг станет вдохновляющей и денежной. Внезапно что-то такое произойдет, и они будут вставать с утра с улыбкой и ложиться спать совершенно счастливыми. Однажды (неизвестно когда) они ЗАЖИВУТ. И так изо дня в день, из года в год. Откладывая ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ до тех пор, пока не подрастут дети, изменится экономическая ситуация в мире, зарплата вырастет и так далее, и тому подобное", – привел примеры Михаил.

По его словам, самое печальное в такой ситуации, что тот факт, что люди не идут за новой жизнью тогда, когда "старая" заставляет все откладывать на потом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психолог назвала пять предубеждений в обществе, которые вредят нашей жизни

"Они идут за ней исключительно в момент кризиса. Когда уже совсем невыносимо. Когда дети подросли, экономическая ситуация таки поменялась, но ничего не произошло. Совсем. Даже несколько дополнительных нулей на счете ничего не изменили. И есть один печальный факт – в жизни черновиков не бывает", – подытожил психолог.

Поэтому важно понимать, что жить по полной необходимо каждый день и не искать никаких отговорок.

Ранее сайт Сегодня.Lifestyle выяснил, почему большинство людей никогда не станут успешными: интересный ответ. Чтобы изменить свою систему ценностей и расширить собственные горизонты, требуется еще и храбрость.

Еще несколько материалов по теме:
Психолог пояснил, почему никто никому ничего не должен Психолог рассказал, как избавиться от неуверенности в себе Психолог пояснил, почему идеал в голове человека не совпадает с реальностью Психолог рассказал, как стать богатым
работа зарплата психолог репетиция Михаил Лабковский
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров