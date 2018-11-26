Почему нельзя откладывать жизнь на потом: ответ психолога

Михаил Лабковский назвал важную ошибку человечества

Наслаждайтесь каждым моментом. Фото: pixabay

Проблема многих людей в том, что они всегда убеждены, что однажды начнут жить. А сейчас идет, типа, репетиция. Отложенный старт, так сказать. ⠀

Об этом в Instagram рассказал психолог Михаил Лабковский и пояснил, чем это может грозит самому человеку.

"Люди верят в эту печальную чепуху. Что однажды муж из тирана превратится в ангела. Нелюбимая работа вдруг станет вдохновляющей и денежной. Внезапно что-то такое произойдет, и они будут вставать с утра с улыбкой и ложиться спать совершенно счастливыми. Однажды (неизвестно когда) они ЗАЖИВУТ. И так изо дня в день, из года в год. Откладывая ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ до тех пор, пока не подрастут дети, изменится экономическая ситуация в мире, зарплата вырастет и так далее, и тому подобное", – привел примеры Михаил.

По его словам, самое печальное в такой ситуации, что тот факт, что люди не идут за новой жизнью тогда, когда "старая" заставляет все откладывать на потом.

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"Они идут за ней исключительно в момент кризиса. Когда уже совсем невыносимо. Когда дети подросли, экономическая ситуация таки поменялась, но ничего не произошло. Совсем. Даже несколько дополнительных нулей на счете ничего не изменили. И есть один печальный факт – в жизни черновиков не бывает", – подытожил психолог.

Поэтому важно понимать, что жить по полной необходимо каждый день и не искать никаких отговорок.

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