Почему родители не находят компромисс с детьми: главные ошибки

Родителям легче согласиться с ребенком, и сделать так, как он хочет, чем договариваться с ним о чем-то

Компромисс считают самым эффективным способом разрешения конфликтов. Чтобы научить детей идти на компромисс, родителям необходимо на личном примере научить их, как достигать этого самого компромисса, говорит психолог Виктория Горбунова. На своей странице в Facebook она назвала самые распространенные ошибки родителей.

"Я иногда прошу родителей понаблюдать (например, неделю) с их взаимодействием с детьми, когда те с чем-то не согласны и заметить следующее: сколько раз они настаивают на своем, сколько соглашаются, сколько идут на компромисс. Из десяти случаев, как правило, в 6-8-ми родители не допускают других решений, чем собственные, в 2-х – делают так, как хочет ребенок и маленькая доля ситуаций, от 0 до 2-х, приходится на попытки договориться и взаимные уступки", – поделилась личным опытом Виктория.

Как найти компромисс с детьми Фото: Pixabay

Таким образом, можно сделать вывод, что родителям легче согласиться с ребенком, и сделать так, как он хочет, чем договариваться с ним о чем-то.

Классическим случаем считается, когда ребенок чего-то хочет (мороженого, не делать уроков, пойти на вечеринку), взрослый ему отказывает, а через некоторое время сдается под давлением упрашивания и нытья.

"Интересно, что типичны и способы в которые мы отказываем, обычно это отрицание без особых объяснений ("Я сказала – нет!" или "Потому что нельзя!"). Очень похожи и способы в которые мы сдаемся. Преимущественно дети берут нас осадой и наше согласие больше выглядит как "достал уже" и сопровождается усталым "Ну ладно ...", "Последний раз ...", "Больше не проси ..."", – говорит психолог.

В итоге получается, что нет и намека на попытки обосновать свою позицию и договориться о чем-то. Причины разные, главные – уверенность, что все равно не поможет и нежелание затягивать выяснения отношений. Дети же усваивают несколько уроков.

Первый – надо ныть и требовать своего, пока не позволят или категорически не откажут (не раздразнят, не накричит, не бросят тапком – в каждой семье свой способ сказать категорическое "нет"). Второй – легче выпросить, чем договориться.

Фактически речь идет о том, что отказ от объяснений и уступчивость совершенно уничтожают почву, на которой мог бы вырасти компромисс, поясняет психолог.

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