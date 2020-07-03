Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему родители не находят компромисс с детьми: главные ошибки

Сегодня, 11:01

Родителям легче согласиться с ребенком, и сделать так, как он хочет, чем договариваться с ним о чем-то

Компромисс считают самым эффективным способом разрешения конфликтов. Чтобы научить детей идти на компромисс, родителям необходимо на личном примере научить их, как достигать этого самого компромисса, говорит психолог Виктория Горбунова. На своей странице в Facebook она назвала самые распространенные ошибки родителей.

"Я иногда прошу родителей понаблюдать (например, неделю) с их взаимодействием с детьми, когда те с чем-то не согласны и заметить следующее: сколько раз они настаивают на своем, сколько соглашаются, сколько идут на компромисс. Из десяти случаев, как правило, в 6-8-ми родители не допускают других решений, чем собственные, в 2-х – делают так, как хочет ребенок и маленькая доля ситуаций, от 0 до 2-х, приходится на попытки договориться и взаимные уступки", – поделилась личным опытом Виктория.

Как найти компромисс с детьми
Как найти компромисс с детьми
Фото: Pixabay

Таким образом, можно сделать вывод, что родителям легче согласиться с ребенком, и сделать так, как он хочет, чем договариваться с ним о чем-то.

Классическим случаем считается, когда ребенок чего-то хочет (мороженого, не делать уроков, пойти на вечеринку), взрослый ему отказывает, а через некоторое время сдается под давлением упрашивания и нытья.

"Интересно, что типичны и способы в которые мы отказываем, обычно это отрицание без особых объяснений ("Я сказала – нет!" или "Потому что нельзя!"). Очень похожи и способы в которые мы сдаемся. Преимущественно дети берут нас осадой и наше согласие больше выглядит как "достал уже" и сопровождается усталым "Ну ладно ...", "Последний раз ...", "Больше не проси ..."", – говорит психолог.

Читайте также:
Анна Ризатдинова о главном секрете воспитания мальчиков: "Спорт закалит силу воли и характер – все, что пригодится в жизни"

В итоге получается, что нет и намека на попытки обосновать свою позицию и договориться о чем-то. Причины разные, главные – уверенность, что все равно не поможет и нежелание затягивать выяснения отношений. Дети же усваивают несколько уроков.

  1. Первый – надо ныть и требовать своего, пока не позволят или категорически не откажут (не раздразнят, не накричит, не бросят тапком – в каждой семье свой способ сказать категорическое "нет").
  2. Второй – легче выпросить, чем договориться.

Фактически речь идет о том, что отказ от объяснений и уступчивость совершенно уничтожают почву, на которой мог бы вырасти компромисс, поясняет психолог.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как назвать девочку в июле 2020 года: выбирайте подходящее имя.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как научить ребенка занять себя играми самостоятельно: подсказки родителям Как назвать мальчика в июле 2020 года: наиболее подходящие имена Как отношения с родителями влияют на доход: ответ психолога Малыш и касса - 5 книг о том, как воспитать успешного ребенка (укр.)
дети родители воспитание компромисс
Реклама

Новости партнеров

Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые

Популярные статьи

Вчера, 18:40Шоу-бизнес

Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Вся семья в сборе: Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих детей на одном фото

Вчера, 12:59Travel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

Вчера, 12:26Шоу-бизнес

Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

Вчера, 12:18Fun

Девушка узнала о главной ошибке в резюме: из-за этого она сидела без работы полгода

Вчера, 12:06Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

1 июляEvents

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

1 июляШоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

1 июляFun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

1 июляFun

Сострадательный охранник магазина держал зонтик над головой у промокшего пса, фото

1 июляFood

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

1 июляTravel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

1 июляПсихология

Четыре знака зодиака, которые притягивают деньги

1 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Назван самый опасный алкоголь
Назван самый опасный алкоголь
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять