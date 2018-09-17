Почему у женщин снижается либидо: причины и способы устранить проблему

Либидо возникает тогда, когда вы хотите секса, нежности, контакта, но не с кем-то конкретным

Найдите причину и устраните ее. Фото: pixabay

В течение жизни сексуальное желание – либидо, может ослабевать или наоборот – усиливаться. И если второй вариант не вызывает никаких нареканий, то с первым нужно разобраться. Но прежде чем приступить к терапии, необходимо понять суть причин, по которым сексуальное желание не возникает. Разобраться в них поможет сексолог Светлана Грабова, передает Womo.ua.

Чтобы в дальнейшем говорить на одном языке, давайте сразу определим, что такое сексуальное желание и что такое сексуальное влечение. Сексуальное желание (либидо) возникает тогда, когда вы хотите секса, нежности, контакта, но не с кем-то конкретным. Вы просто этого хотите в принципе. В таком случае вы можете удовлетворить желание и без партнера, например, при помощи мастурбации. Сексуальное влечение, в отличие от либидо, — это когда вы хотите секса с определенным человеком.

Разобравшись с терминологией, перейдем к основной теме и попытаемся ответить на вопрос: по каким причинам у женщин снижается либидо?

Причины снижения либидо

1.Неправильные установки

Иногда женщина сама виновата в том, что ее либидо стремительно падает вниз. Причина — установки в голове, которые укоренились в ее сознании и мешают возникновению и/или проявлению сексуального желания. Например:

секс — это грех,

мужчинам нужны только приличные девушки. Никто не возьмет меня замуж, если я потеряю девственность до брака,

женщина, у которой было больше одного партнера, — не достойна уважения,

женщина, которая любит заниматься сексом, не достойна уважения,

секс — только способ продолжить род, а не для удовольствия.

Подобные установки формируются в детстве, и главными их трансляторами являются родители — консервативные, строгие, религиозные и т.п. Если у девочки от природы высокая половая конституция и тут в противовес выступает установка "секс — грех", то во взрослой жизни ей постоянно придется выбирать: удовольствие или моральный принцип. Тело требует и кричит о сексе, а разум твердит, что нельзя. В итоге, она рискует превратиться в агрессивную либо депрессивную личность.

Еще одна из проблем, — когда женщина глубоко убеждена, что сексом нужно заниматься только с любимым. В итоге ей крайне сложно расслабиться и получить удовлетворение даже тогда, когда партнером выступает заветный "принц" — она настолько боится совершить ошибку, сделать что-то не так, а то вдруг секс не будет идеальным. Подобные установки, конечно, нужно сломить, прибегнув к помощи опытного психотерапевта.

2. Психологические и физические травмы

Либидо — весьма уязвимо, как и наша психика в принципе. Иногда травма — психологическая или физическая, — мешает развитию либидо, которое неосознанно формируется с младенчества. Если сексуальное желание недоформировано из-за того, что, допустим, в детстве женщину бил отец, она подсознательно будет искать себе такого же агрессивного и деструктивного партнера. Либо закроется в себе, потому что мужчины теперь будут ассоциироваться с болью и предательством. В обоих случаях сексуальное желание пойдет на спад. Помочь тут может только специалист, который проработает с вами ваши детские травмы.

3. Накопленные обиды

Даже небольшая обида на партнера может сильно ударить по нашему либидо. А если их много и с каждым разом они становятся все сильнее? Тогда у сексуального желания не остается шансов, даже если вы ответили на обиду тем же, либо спокойно обсудили конфликт. Подводными камнями могут стать скрытые обиды, когда вы промолчали или сделали вид, что ничего не происходит, — но вы все равно обиделись. Накопленные обиды проявляются со временем в частых отказах партнеру, типа "у меня болит голова", в раздражительности, даже из-за мелочей, в гиперзанятости, в обвинении партнера во всех грехах. Что делать в таком случае? Проговаривать с партнером свои обиды.

4. Физиологические проблемы

Помимо психологии, на наше либидо очень влияет и физическое состояние. Например:

Усталость, когда ваши мысли на протяжении дня заняты мечтами о сне, то сексе, подразумевающем физическую активность, и речи быть не может.

Лекарства. Антидепрессанты, даже некоторые противозачаточные средства, могут сказаться на нашем желании. Если заметили такие изменения с началом приема лекарств, обратитесь к врачу.

Гормональный фон. Проследите за изменениями в питании, уровнем стресса, физическими нагрузками: нашли отклонения — устраняйте их. Например, старайтесь спать по 8 часов, тренируйтесь умеренно (не ленитесь, но и не загоняйте себя), старайтесь употреблять меньше кофеина, спиртных напитков, "вредной" еды.

Комплексы, касающиеся внешности. Тут, как говорится, без комментариев. Помочь с этим может грамотный психотерапевт.

Итог

Итак, наше сексуальное желание очень легко ранить. Неправильные установки в голове, психологические и физические травмы, обиды, физиологические проблемы — все это может подавить наше либидо. Главное правило — разбираться со всем и не прятать "до лучших времен". Как только находите какую-то проблему, то начинайте искать причины ее возникновения и старайтесь ее ликвидировать, но не без помощи специалиста, конечно. Помните, что какие-то проблемы решаются быстро, а для решения иных понадобятся годы.

Чаще всего мы сами себя предаем, выставляя ограничения "можно" или "нельзя". Мы сами загоняем себя в какие-то рамки, которые сжимают нас на физическом и психологическом уровне.

Не забывайте разговаривать со своим партнером. Это самое легкое и доступное средство для решения любых проблем.

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