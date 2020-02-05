Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему умение прощать важно для нашего здоровья: ответ психолога

Практика прощения полезна для нашего эмоционального и физического здоровья

Анна Ковпак
Сегодня, 15:45
Почему важно уметь прощать
Почему важно уметь прощать
Фото: Pexels

Прощение – это не то, что вы делаете для другого человека. Прощая, вы отпускаете свои обиды и суждения и позволяете себе исцелиться. Хотя это может звучать хорошо в теории, на практике прощение иногда кажется очень сложным. Прощая, вы принимаете реальность произошедшего и находите способ жить в состоянии гармонии с ним. Об этом рассказала Сегодня.Lifestyle врач-психолог Ольга Мирошникова.

Психолог рассказала, как пережить горе – смотрите видео:

Психолог также пояснила, почему прощать бывает сложно?

Есть несколько причин:

  • вы полны мыслей о мести;
  • вы не знаете, как разрешить ситуацию;
  • вы зависимы от адреналина, который дает гнев;
  • вы идентифицируете себя, как "жертву";
  • вы боитесь, что, простив, вы должны заново соединиться или потерять связь с другим человеком.

Эти причины не прощать могут быть решены путем более глубокого знакомства с собой, своими мыслями и чувствами, а также с вашими границами и потребностями. Прощение требует чувства готовности прощать. Не пытайтесь простить кого-либо, пока вы не определили, полностью не почувствовали, не выразили и не освободили свой гнев и боль.

Читайте также:
Привет из детства: что такое обида и чем она чревата для отношений

Если вы решите, что хотите простить, найдите хорошее место и время, чтобы побыть наедине со своими мыслями.

Затем попробуйте выполнить следующие четыре шага, чтобы простить:

1. Подумайте об инциденте, который вас разозлил

Примите, что это случилось. Примите, что вы чувствовали по этому поводу и как это заставило вас реагировать. Чтобы простить, вы должны признать реальность того, что произошло и как вы были затронуты.

2. Признайте рост, который вы испытали в результате произошедшего

Что вы узнали о себе или о своих потребностях и границах? Вы не только пережили инцидент, возможно, вы выросли из него.

3. Теперь подумайте о другом человеке

Он или она имеют недостатки, потому что все люди имеют недостатки. Он или она действовали из собственных убеждений, которые не совпали с вашими. Когда вам было больно, другой человек пытался удовлетворить потребность. Как вы думаете, что это была за потребность и почему человек так обиделся?

4. Решите, хотите ли вы сказать другому человеку, что вы его простили

Если вы решили не выражать прощение напрямую, сделайте это самостоятельно. Произнесите вслух слова "я вас прощаю", а затем добавьте столько объяснений, сколько считаете нужным.

Прощение – это освобождение от обиды или суждения, которое вы выносите против кого-то другого. Когда вы прощаете, вы также отпускаете чувства горечи, обиды и мести. Многие исследования показывают, что практика прощения полезна для нашего эмоционального и физического здоровья. Гнев, горечь, ненависть – эти эмоции сильно влияют на наше тело и мысли, они могут вызвать физические симптомы, такие как боли в животе и высокое давление, и могут усугубить депрессию и беспокойство.

Прощение полезно для здоровья
Прощение полезно для здоровья
Фото: Pexels

Когда вы прощаете и отпускаете обиду, вы освобождаете свое тело и свой разум. Прощение – не единственный способ отпустить негативные эмоции, но это один из лучших.

Существует замечательное и простое упражнение – это упражнение по написанию письма. Найдите тихое место, немного времени и ручку, карандаш и бумагу. Напиши письмо человеку, который вас обидел. Запишите свои чувства, свои мысли, свой опыт и свой гнев. Помните, это письмо для вас. Никто больше не должен читать это.

Теперь попробуйте написать второе письмо другой рукой. Письмо не доминирующей рукой (то есть левой рукой, если вы обычно правша) может помочь преодолеть аналитическую, осуждающую часть вашего мозга.

Читайте также:
Психолог пояснила, что такое обида на самом деле

Таким образом, вы можете найти, что ваше письмо свободнее и эмоционально честнее?. Вы хотите, чтобы все эмоции, которые вы собрали, двигались и текли через перо. Представьте, как весь ваш гнев, горечь, обида и печаль движутся из глубины вашего тела на страницу. Даже если вы не думаете, что можете когда-либо простить или не хотите, такое упражнение в письменной форме может помочь вам обрести некоторый контроль над негативными мыслями.

Ранее мы уже выясняли, как пережить тяжелый период в жизни: пять важных вещей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как развестись и не испортить жизнь друг другу: советы психолога Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта Как разлюбить мужчину после расставания: пять эффективных способов Первое свидание: три нескучные темы для разговора
психолог отношения прощение
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
Салат с зелёным горошком, яйцом и огурцом
Салат с зелёным горошком, яйцом и огурцом
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:50Food

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Сегодня, 11:26Афиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Сегодня, 09:22Fun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

Вчера, 17:32Fun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

Вчера, 16:52Шоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

Вчера, 13:33Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

Вчера, 10:03Шоу-бизнес

"Смотрели друг на друга с обожанием": Ирина Шейк случайно встретилась с Брэдли Купером на вечеринке

3 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

3 февраляFun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

3 февраляШоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

3 февраляТехно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

3 февраляFun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

Новости партнеров

Картофельная запеканка с грибами в духовке
Картофельная запеканка с грибами в духовке
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Топ-7 модных стрижек в 2020 году
Топ-7 модных стрижек в 2020 году
Почему миллиардеры носят очки, а не делают коррекцию
Почему миллиардеры носят очки, а не делают коррекцию
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками