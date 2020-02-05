Почему умение прощать важно для нашего здоровья: ответ психолога

Практика прощения полезна для нашего эмоционального и физического здоровья

Почему важно уметь прощать Фото: Pexels

Прощение – это не то, что вы делаете для другого человека. Прощая, вы отпускаете свои обиды и суждения и позволяете себе исцелиться. Хотя это может звучать хорошо в теории, на практике прощение иногда кажется очень сложным. Прощая, вы принимаете реальность произошедшего и находите способ жить в состоянии гармонии с ним. Об этом рассказала Сегодня.Lifestyle врач-психолог Ольга Мирошникова.

Психолог рассказала, как пережить горе – смотрите видео:

Психолог также пояснила, почему прощать бывает сложно?

Есть несколько причин:

вы полны мыслей о мести;

вы не знаете, как разрешить ситуацию;

вы зависимы от адреналина, который дает гнев;

вы идентифицируете себя, как "жертву";

вы боитесь, что, простив, вы должны заново соединиться или потерять связь с другим человеком.

Эти причины не прощать могут быть решены путем более глубокого знакомства с собой, своими мыслями и чувствами, а также с вашими границами и потребностями. Прощение требует чувства готовности прощать. Не пытайтесь простить кого-либо, пока вы не определили, полностью не почувствовали, не выразили и не освободили свой гнев и боль.

Если вы решите, что хотите простить, найдите хорошее место и время, чтобы побыть наедине со своими мыслями.

Затем попробуйте выполнить следующие четыре шага, чтобы простить:

1. Подумайте об инциденте, который вас разозлил

Примите, что это случилось. Примите, что вы чувствовали по этому поводу и как это заставило вас реагировать. Чтобы простить, вы должны признать реальность того, что произошло и как вы были затронуты.

2. Признайте рост, который вы испытали в результате произошедшего

Что вы узнали о себе или о своих потребностях и границах? Вы не только пережили инцидент, возможно, вы выросли из него.

3. Теперь подумайте о другом человеке

Он или она имеют недостатки, потому что все люди имеют недостатки. Он или она действовали из собственных убеждений, которые не совпали с вашими. Когда вам было больно, другой человек пытался удовлетворить потребность. Как вы думаете, что это была за потребность и почему человек так обиделся?

4. Решите, хотите ли вы сказать другому человеку, что вы его простили

Если вы решили не выражать прощение напрямую, сделайте это самостоятельно. Произнесите вслух слова "я вас прощаю", а затем добавьте столько объяснений, сколько считаете нужным.

Прощение – это освобождение от обиды или суждения, которое вы выносите против кого-то другого. Когда вы прощаете, вы также отпускаете чувства горечи, обиды и мести. Многие исследования показывают, что практика прощения полезна для нашего эмоционального и физического здоровья. Гнев, горечь, ненависть – эти эмоции сильно влияют на наше тело и мысли, они могут вызвать физические симптомы, такие как боли в животе и высокое давление, и могут усугубить депрессию и беспокойство.

Прощение полезно для здоровья Фото: Pexels

Когда вы прощаете и отпускаете обиду, вы освобождаете свое тело и свой разум. Прощение – не единственный способ отпустить негативные эмоции, но это один из лучших.

Существует замечательное и простое упражнение – это упражнение по написанию письма. Найдите тихое место, немного времени и ручку, карандаш и бумагу. Напиши письмо человеку, который вас обидел. Запишите свои чувства, свои мысли, свой опыт и свой гнев. Помните, это письмо для вас. Никто больше не должен читать это.

Теперь попробуйте написать второе письмо другой рукой. Письмо не доминирующей рукой (то есть левой рукой, если вы обычно правша) может помочь преодолеть аналитическую, осуждающую часть вашего мозга.

Таким образом, вы можете найти, что ваше письмо свободнее и эмоционально честнее?. Вы хотите, чтобы все эмоции, которые вы собрали, двигались и текли через перо. Представьте, как весь ваш гнев, горечь, обида и печаль движутся из глубины вашего тела на страницу. Даже если вы не думаете, что можете когда-либо простить или не хотите, такое упражнение в письменной форме может помочь вам обрести некоторый контроль над негативными мыслями.

Ранее мы уже выясняли, как пережить тяжелый период в жизни: пять важных вещей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.