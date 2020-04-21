Почему важно научить детей любви к себе и как это сделать: советы психолога

Родители всегда и во всем пример для своего ребенка

Любовь к себе – важный навык для человека любого возраста и стати. Это дает возможность понять себя, научиться замечать свои желания и не бояться проявлять своих эмоций. Очень повезло тем, кто уже научился прислушиваться к себе и не обращать внимание на замечания, типа "эгоистка" или "эгоист", если вы сделали что-то так, как сами захотели.

Дети же в свою очередь, как губки, впитывают все от своих родителей. Именно поэтому важно на личном примере показывать им, что такое любовь к себе и как она проявляется. Об этом говорит психолог Александр Шахов.

"Родители учат любви к себе и как результат, у ребенка эмоции проявляются совершенно естественным образом. Такой человек, после сепарации от родителей, становится целостной, автономной личностью и умеет давать себе поддержку сам", – говорит он.

Чтобы ребенок был счастлив, необходимо стать таким самому Фото: Pexels

По словам психолога, когда родители любят ребенка, то они говорят ему, что он хороший, молодец и несмотря на то, что ты ошибаешься, ты не становишься хуже.

При этом можно говорить нет и отказывать – это нормально. Что отличаться от других, получать и проявлять свои эмоции – тоже нормально. Ведь эмоции это часть каждого человека и когда их не проявляют, то эту самую часть себя и душат, отрубают.

А если родители запрещают детям проявлять свои эмоции, то они таким образом подавляют своих детей.

"Если ребенок злиться или плачет, то можно ему просто сказать о том, что это нормально. Ты злишься, не хочешь делать уроки – я тебя хорошо понимаю. Тебе страшно идти на тренировку, я знаю, тебе страшно, но это нормально. То есть переживать свои эмоции – это естественно",- заверяет психолог.

Как женщинам принять и полюбить себя – смотрите видео:

В то же время, по словам Шахова, родители также должны знать, как поддержать ребенка и мотивировать его двигаться дальше.

"Когда ребенок видит, как родители любят себя – тем самым они учат и своего ребенка любить себя. И когда происходит сепарация – отделение от родителей – ребенок может сам дать себе поддержку такую, как давали ему родители. Именно родители учат любви к себе", – заверил психолог.

Важно понимать, когда человек не боится проявлять своих эмоций, он становиться целостным, уверенным в себе и, как говорят психологи, автономным. Он может справлять со своими проблемами самостоятельно.

"Но если человека не научили любви к себе, когда его критиковали, обесценивали – его учили нелюбви к себе. Поэтому, вырастая он по-прежнему нуждается в человеке, который способен научить его любить", -пояснил психолог.

В качестве примера Шахов привел историю про автомобиль: разбили вы машину и тут важно услышать от вашего родного человека, что ничего страшного здесь нет, ведь это всего лишь железка, главное – что с вами все хорошо. После чего вас обнимают и таким образом поддерживают.

Психолог отмечает, что такая поддержка важна каждому человеку.

Тем временем мы выяснили, как улучшить качество сна: полезные советы и ритуалы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться