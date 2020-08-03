Как выглядит женщина, которая любит и принимает себя: инструкция по применению

Женщинам важно стать разумными эгоистками и начать выбирать себя

Большинство сложностей и переживаний в жизни женщин сводится к ежедневному выбору между тем, чтобы быть правильной и хорошей или быть счастливой и здоровой. И часто побеждает первое, рассказывает психолог Елена Ваганян. На своей странице в Instagram она поясняет, что так происходит из-за того, что женщин просто не научили выбирать и любить себя.

"Нас убеждали, что "Я" – последняя буква в алфавите. И каждый день мы готовы позаботиться о ком-то другом, отодвигая себя и свою жизнь на задворки. Это можно менять. Можно выбирать маску сначала себе, как в самолете. Можно стать разумным эгоистом (не путайте с неразумным и эгоцентризмом)", – рассказала эксперт.

Почему важно научиться любить и принимать себя Фото: pexels

Психолог пояснила, какие жизненные характеристики должны быть у женщин, которые любят и уважают себя.

Они не общаются с неприятными, токсичными людьми. Все, кто принижает их достоинство, взгляды, достижения, постепенно исчезают из их жизни. Никто не обязан тратиться свою жизнь на разрушающее общение. Они не сравнивают себя с другими. Это бессмысленное занятие может подорвать хорошее отношение к себе, ведь любой умеет что-то лучше (кидать мяч в корзину, строить дома, снимать фото). Поэтому они делают акцент на своих достоинствах, отмечают для себя в чем они превосходны, в чем лучше многих. Они постоянно развиваются и самосовершенствуются профессионально, личностно, физически, духовно. С удовольствием, а не с фанатизмом. Они научились говорить "нет", чтобы не растрачивать свою жизнь на пустое, чужое, негативное. Они имеют план и шпаргалку, как быстро восстановиться в случае спада. Обычно это какие-то места силы и наработанные ресурсные штуки, которые помогают быстро вернуться в форму. Раскисать и ныть некогда. Они не отказываются от праздников, радостных встреч, удовольствий, веселья для себя, так как уверены, что во всем должен быть баланс. Перекос в сторону работы, семьи, чего-то еще – не про них. Они не едят что попало, так как не относятся к телу, как к помойке, в которую можно все заталкивать. И да, они занимаются спортом, который им по душе. Без фанатизма, с удовольствием. Для них стало привычкой говорить себе приятные и поддерживающие фразы. Они выросли и не зависят больше от похвал со стороны, хотя с удовольствием их принимают при случае.

Как женщинам принять и полюбить себя – смотрите видео:

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