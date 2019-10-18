Почему важно принять и полюбить себя: три важных аргумента

Нужно выработать здоровый эгоизм

Любовь к себе дает уверенность Фото: stocksnap.io

Принятие себя таким, какой ты есть, дарит нам уверенность и делает сильнее, избавляя от той уязвимости, которая мешает наслаждаться жизнью. Полюбить себя – не значит стать эгоистом, задрать нос и начать заниматься самолюбованием. Это про здоровый эгоизм, когда вы не забываете о себе, делая те или иные вещи. Вашему вниманию три важных аргумента, почему важно принять и полюбить себя уже сейчас.

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1. Уважение

Если вы любите себя, то получаете в свой адрес уважение. Вас ценят и любят настолько, насколько вы цените, любите и уважаете себя. Важно понимать, что отношение окружения — это отличный индикатор вашего собственного отношения к себе

2. Признание

Если вы не любите себя, тогда вы постоянно пытаетесь заслужить от окружающих признания. При этом используя не всегда приемлемые для вас самих же методов. Это создает ощущения дискомфорта и еще больше разочаровываетесь в себе. Прекратите это делать.

3. Полноценная личность

Если вы не можете принять себя таким человеком, каким вы являетесь, то вы не можете считать себя полноценной личностью.

При этом стоит понимать, что любовь к себе, вовсе не означает баловство в виде нового платья или сережек. Это более глубокое чувство, которое порождает понимание и удовлетворение своих потребностей на всех уровнях – эмоциональном, физическом, интеллектуальном и духовном. Чтобы полюбить себя – избавьтесь от негатива и навязанных обществом шаблонов. Займитесь собой, своим развитием, самооценкой и найдите баланс между желаниями и развитием, усилиями и наслаждениями.

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