Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему важно принять и полюбить себя: три важных аргумента

Нужно выработать здоровый эгоизм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:31
Любовь к себе дает уверенность
Любовь к себе дает уверенность
Фото: stocksnap.io

Принятие себя таким, какой ты есть, дарит нам уверенность и делает сильнее, избавляя от той уязвимости, которая мешает наслаждаться жизнью. Полюбить себя – не значит стать эгоистом, задрать нос и начать заниматься самолюбованием. Это про здоровый эгоизм, когда вы не забываете о себе, делая те или иные вещи. Вашему вниманию три важных аргумента, почему важно принять и полюбить себя уже сейчас.

Как происходит лечение эмоциями и что такое психоматика – смотрите видео:

1. Уважение

Если вы любите себя, то получаете в свой адрес уважение. Вас ценят и любят настолько, насколько вы цените, любите и уважаете себя. Важно понимать, что отношение окружения — это отличный индикатор вашего собственного отношения к себе

2. Признание

Если вы не любите себя, тогда вы постоянно пытаетесь заслужить от окружающих признания. При этом используя не всегда приемлемые для вас самих же методов. Это создает ощущения дискомфорта и еще больше разочаровываетесь в себе. Прекратите это делать.

Читайте также:
Почему девочкам важно иметь хорошие отношения с мамой: две веские причины

3. Полноценная личность

Если вы не можете принять себя таким человеком, каким вы являетесь, то вы не можете считать себя полноценной личностью.

При этом стоит понимать, что любовь к себе, вовсе не означает баловство в виде нового платья или сережек. Это более глубокое чувство, которое порождает понимание и удовлетворение своих потребностей на всех уровнях – эмоциональном, физическом, интеллектуальном и духовном. Чтобы полюбить себя – избавьтесь от негатива и навязанных обществом шаблонов. Займитесь собой, своим развитием, самооценкой и найдите баланс между желаниями и развитием, усилиями и наслаждениями.

Ранее мы сообщали про главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами: всего три пункта.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как научиться принимать от жизни больше: три важных совета Мама или папа: кто должен разговаривать с детьми о сексе Как правильно ставить цели и исполнять желания: пошаговая инструкция
отношения любовь психология
Реклама

Новости партнеров

Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
На сторінці хворої Заворотнюк несподівано почали з'являтись фото
На сторінці хворої Заворотнюк несподівано почали з'являтись фото
"Вагітна" Ані Лорак ледь не впала зі сцени, фанати перелякані
Признание мужа покойной актрисы довело до слез миллионы людей
Признание мужа покойной актрисы довело до слез миллионы людей

Популярные статьи

Вчера, 17:25Events

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

Вчера, 12:33Шоу-бизнес

У бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру

Вчера, 11:56Шоу-бизнес

Жена Сергея Лещенко нецензурно высказалась в адрес Сергея Притулы: реакция телеведущего

Вчера, 10:09Психология

Главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами: всего три пункта

Вчера, 09:57Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 09:28Fun

Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: последние новости о лечении актрисы

16 октябряFun

Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фото

16 октябряШоу-бизнес

Определены 10 самых красивых женщин в мире

16 октябряПсихология

Мама или папа: кто должен разговаривать с детьми о сексе

16 октябряШоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

16 октябряТехно

Microsoft ввела жесткий запрет в Windows 10

15 октябряWellness

Онкология после маникюра: лампы могут провоцировать подногтевую меланому

15 октябряШоу-бизнес

Наташа Королева написала письмо Владимиру Зеленскому с просьбой пустить ее в Украину

15 октябряПсихология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

15 октябряШоу-бизнес

"Он был по-настоящему психически болен": Элтон Джон о дружбе с Майклом Джексоном

Новости партнеров

Девушка дня. Роскошная жена украинской звезды Ференцвароша
Девушка дня. Роскошная жена украинской звезды Ференцвароша
Зірка
Зірка "Не родись вродливою" постриглася наголо заради Заворотнюк
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Блинный торт
Блинный торт "Шоколадный пломбир". Пошаговый рецепт
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Что нельзя делать после тренировки и как избежать ошибок
Что нельзя делать после тренировки и как избежать ошибок
Извечный вопрос: как часто можно мыть волосы?
Извечный вопрос: как часто можно мыть волосы?