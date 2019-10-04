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Почему важно улыбаться чаще: пять веских причин

С улыбкой жить получается веселее и дольше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07
Улыбка продлевает жизнь
Улыбка продлевает жизнь
Фото: Pexels

Улыбка человека может показать не только хорошее настроение, а и более глубокие эмоции. Вместе с тем, ученые утверждают, что люди, которые чаще улыбаются, добиваются больше успехов в работе и дольше живут. В День улыбки вашему вниманию пять веских причин и советов психологов, почему нужно чаще улыбаться.

Зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы – смотрите видео:

1. Чтобы лучше себя чувствовать

Улыбка позволяет человеку чувствовать себя лучше. Даже если вы сначала приложите немного усилий, чтобы растянуть лицо в улыбке – через некоторое время, она уже будет отражением вашего состояния. Кроме того, она помогает иммунной системе работать лучше, а также избавиться от усталости и перегруженности. Улыбаясь, вы можете избавиться от чувства тревоги и стресса. Все это благотворно влияет на организм и позволяет человеку чувствовать себя гораздо лучше.

2. Чтобы выглядеть привлекательными

Люди, которые часто улыбаются, выглядят счастливее и привлекательнее. Научно доказано, что женщина, которая улыбается, привлекает мужчин на 60% больше, чем без нее. Но с мужчинами ситуация немного другая: считается, что чем меньше мужчина улыбается, тем более мужественным он кажется.

3. Чтобы больше зарабатывать

Согласно исследованиям экономистов, люди с улыбкой вызывают доверие на 10% больше, чем те, кто не улыбается. Вместе с тем, другие исследователи выяснили, что официанты, которые обслуживали гостей с улыбкой получали больше чаевых. Но с этим нужно быть аккуратным, предупреждают психологи. По их словам, если человек постоянно изображает чувства, которые на самом деле в этот момент не испытывает, то в результате может произойти выгорание.

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4. Чтобы забывать о горестях

Психологи утверждают, что наши эмоции имеют большое влияние на выражение лица, а выражение лица в свою очередь влияет и на наши эмоции. Тут работает обратная связь. То есть, если иногда просто улыбнуться, то можно легко поднять себе настроение и почувствовать себя более счастливым.

5. Чтобы дольше жить

Улыбка продлевает жизнь и это научно казано. Эксперимент был проведен еще в 1952 году, когда одну бейсбольную команду запечатали на фотографии и проследили, что те спортсмены, которые улыбались на снимке пережили своих коллег на семь лет.

Тем временем мы выяснили, какие имена приносят успех: научный ответ.

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