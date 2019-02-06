Почему женщины становятся жертвами домашнего насилия: ответ психолога

Вячеслав Халанский рассказал, как решить проблему насилия в семье

Важно не молчать о домашнем насилии Фото: Кэт Джейн из Pexels

Как женщине понять, что она в опасности, почему женщина оказывается в роли жертвы, что ей мешает уйти из деструктивных отношений, рассказал психолог Вячеслав Халанский.

"Мне 28 лет и мой муж избивает меня в течение пяти лет, – пишет психологу женщина-жертва домашнего насилия. – Вначале я боялась говорить об этом. Боялась мужа. Он угрожал забрать у меня ребенка. После того, когда он начал угрожать убить меня и ребенка, я начала искать помощь. Уйти от мужа насильника очень непросто. Это только сейчас я понимаю. Я постоянно живу в страхе. Я не знаю, когда муж сорвется и начнет бить меня. Наверное, я что-то не то делаю".

Вячеслав Халанский утверждает, что женщины постоянно чувствуют себя виноватыми.

"Внутри вас живут два "Я": агрессивное мужа и забитое ваше собственное. Быть жертвой стало привычно. Потеря своего "Я" становится первой предпосылкой. К этому присоединяется разрушенное понимание того, что вам на самом деле нравится и чего хочется. Спросите себя, что вы по-настоящему чувствуете, когда находитесь рядом с этим мужчиной?

Почему женщины годами терпят эмоциональное или физическое насилие со стороны партнера? Жертва боится, что ей не поверят, если она расскажет о проблеме. Важно не молчать. Поговорите с теми, кто вас поддерживает, с кем вы чувствуете себя цельной личностью. Фиксируйте побои, пишите заявления в полицию (сегодня только 7% женщин обращаются за помощью в правоохранительные органы). Постарайтесь на некоторое время уехать – дистанцировавшись от насильника, легче освободиться от ложного "Я" и вернуться к себе настоящей.

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Другой мощный страх – это дети. Женщина боится, что муж отберет ребенка или что она не сможет заботиться о нем сама. Или в голове начинают звучать установки из детства: "У нас в роду не разводятся", "Да кому я буду нужна – разведенка с прицепом?", "Ребенку нужен отец". Последнее – опасное заблуждение! Сохраняя отношения с агрессором, вы делаете зло ребенку. Кроме того, женщина боится, что ее будут преследовать даже после разрыва отношений с агрессором. Ведь за годы жизни в страхе части мозга, отвечающие за безопасность организма, постоянно сигнализируют об опасности".

Симптомы того, что вы находитесь в опасности:

Муж начал вас бить.

Муж унижает эмоционально, считая вас вещью.

Муж включает в вас "спасателя", как только вы собираетесь разорвать отношения. Вы прощаете насилие, и оно повторяется вновь.

Муж постоянно навязывает вам чувство вины.

Муж провоцирует незапланированную беременность, чтобы вас контролировать.

Что не помогает?

Не стоит пытаться найти помощь в религиозных общинах – скорее всего они будут подпитывать в женщине чувство вины. Также не обольщайтесь, что муж-насильник образумится. Ударил один раз – ударит снова. Помните, что женщине требуется в среднем пять лет, чтобы уйти из деструктивных отношений с агрессором – и это при получении ею квалифицированной помощи.

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