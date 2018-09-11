Почему женщины выбирают одиночество: история психолога

Елена Шпундра привела пример из личной жизни

Одиночество может быть осознанным выбором женщины. Фото: pixabay

Ситуации, когда женщины выбирают одиночество, случаются все чаще. И это не потому, что они ненавидят мужчин. Просто это осознанный выбор человека.

О том, почему женщины выбирают одиночество, рассказала психолог Елена Шпундра.

Быть свободной и счастливой самой по себе – в нашем обществе нонсенс. Тебе не верят. Сначала по привычке пытаются жалеть и пристроить. Но когда жалость отскакивает от твоего счастья, как теннисный мяч, а от пристраивания ты отказываешься – тут же начинают ненавидеть или искать изъяны. На самом деле одиночество или парность – лишь выбор одной из форм жизни, который каждый из нас делает сам. Нельзя быть и свободной, и замужем одновременно. И за свободу мы платим свою цену. Как за замужество каждый платит свою.

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"Как вы, наверное, догадались, я свободная женщина. Я никого не ищу. Когда-то искала. Я думала, что нужно быть как все – со штампом, кольцом и ребенком в коляске. Я пробовала, я старалась. Снимала порчу, строила астрологические прогнозы, на сайты знакомств ходила как на работу. Мужчины появлялись. С какими-то из них я строила серьезные отношения, но все оказывалось впустую. Недоумению и разочарованию не было предела – я ругала мужчин, которые "измельчали", мир, который несправедлив, завидовала женщинам, которые "уже", а я все еще нет. Так бы и кончить мне в клинике неврозов, когда б в мою жизнь не стало проникать прозрение", – рассказывает Елена.

Далее психолог поведала свою личную историю из жизни.

"Случилось это как раз в отношениях с одним из потенциальных кандидатов в мужья. Мы жили вместе под одной крышей, я тщательно старалась делать все, что должна в моем понимании делать почти замужняя женщина, он тоже старался, только жизнь моя становилась все более и более унылой. Казалось, из нее ушла радость, и легкость, я просто существую. Даже не я, а кто-то, танцующий бесконечный ритуальный танец вокруг священного столба. А я стояла в стороне и наблюдала", – пишет она.

По словам Шпундры, правда приходила к ней постепенно, и она меня пугала – жить свободной мне лучше, чем жить в паре.

"Но могу ли я бросить вызов обществу? Хватит ли у меня сил отстоять свой выбор или, может, лучше еще поискать? Хватило. Теперь я просто живу: встречаюсь, радуюсь, влюбляюсь. Пишу статьи, работаю, гуляю. Конечно, иногда я думаю о старости, о том, кто поднесет мне тот самый пресловутый стакан воды. И было бы лукавством сказать, что я не думаю об этом, не боюсь смерти или старческой беспомощности. И боюсь, и думаю. Но знаю: если у меня хватило сил выбрать свободу в жизни быть собой, значит, хватит их и на то, чтобы встретить старость, даже если она придет вместе с Альцгеймером", – подытожила психолог.

Тем временем другой психолог пояснил, почему общий для всех сценарий жизни не работает. Михаил Лабковский привел несколько примеров из жизни.