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Подсказки мужчинам: 20 способов сделать женщину счастливой

Совсем не обязательно дарить дорогие подарки и возить в роскошные рестораны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:33
Как сделать женщину счастливой
Как сделать женщину счастливой
Фото: stocksnap.io

Мужчинам нравится, когда их женщина улыбается, смеется, радуется и когда она счастлива. И достичь этого на самом деле не сложно, ведь совсем не обязательно покупать дорогие бриллианты или автомобиль. Чтобы сделать женщину счастливой и довольной, достаточно уделить ей немного внимания, подключить фантазию, обзавестись правильными привычками и успех вам гарантирован.

Как вернуть страсть в отношения – смотрите видео:

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  1. Первое, что важно сделать по приходу домой – обнять жену. И желательно, сделать этот ритуал привычкой.
  2. Учитесь слушать свою женщину и задавать вопросы, интересуясь ее жизнью.
  3. Приносите жене цветы без повода, просто так, чтобы увидеть ее улыбку.
  4. Интересуйтесь ее желаниями, планируя выходные или праздники.
  5. Делайте своей женщине комплименты просто так, каждый день, как можно чаще.
  6. Относитесь уважительно к ее чувства, когда она сердита или чем-то расстроена, предложите помощь, но лезьте с советами.
  7. Если домашними делами обычно занимается женщина, время от времени предлагайте ей помощь, особенно в те моменты, когда она сильно устает.
  8. Обнимайте свою женщину как можно чаще, ведь они имеют целительную силу.
  9. Говорите своей женщине, что любите ее: как можно чаще и с помощью различных методов, эти слова волшебным образом действуют на людей.
  10. Предложите сделать ей массаж.
  11. Будьте терпеливы, когда жена делится с вами своими переживаниями. Проявите внимание и сочувствие, не подгоняя и не перебивая ее.
  12. Проявляйте к своей женщине внимание на людях.
  13. Устраивайте короткие романтические прогулки.
  14. Целуйте свою женщину как можно чаще, это не только приятно, а и целебно, особенно в тяжелые дни.
  15. Отдавайте предпочтение жене перед детьми. Для них это хороший пример поведения любящих мужчины и женщины.
  16. Делайте своей женщине маленькие подарки просто так, потому что захотели увидеть ее улыбку.
  17. Обращайте внимание на то, как ваша женщина выглядит, и не забывайте высказаться по этому поводу, хвалить ее наряд, макияж или свежи румянец.
  18. Открывайте перед вашей женщиной дверь в магазин, в дом, двери автомобиля – галантность всегда в моде и всегда цениться женщинами.
  19. Проявляйте интерес к увлечениям вашей женщины, хобби, работе, друзьям.
  20. Уходя на работу, в магазин, или спортзал, обязательно целуйте жену. Это должно стать вашей хорошей привычкой.

Сделать женщину счастливой не сложно
Сделать женщину счастливой не сложно
Фото: stocksnap.io

Все вышеперечисленные способы способны сделать любую женщину счастливой и дать понять, что она для вас важна, вы ее цените и любите. А это – важные составляющие отношений.

Тем временем мы выяснили, какие четыре фразы нельзя говорить детям.

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