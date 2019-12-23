Подсказки мужчинам: 20 способов сделать женщину счастливой
Совсем не обязательно дарить дорогие подарки и возить в роскошные рестораны
Мужчинам нравится, когда их женщина улыбается, смеется, радуется и когда она счастлива. И достичь этого на самом деле не сложно, ведь совсем не обязательно покупать дорогие бриллианты или автомобиль. Чтобы сделать женщину счастливой и довольной, достаточно уделить ей немного внимания, подключить фантазию, обзавестись правильными привычками и успех вам гарантирован.
- Первое, что важно сделать по приходу домой – обнять жену. И желательно, сделать этот ритуал привычкой.
- Учитесь слушать свою женщину и задавать вопросы, интересуясь ее жизнью.
- Приносите жене цветы без повода, просто так, чтобы увидеть ее улыбку.
- Интересуйтесь ее желаниями, планируя выходные или праздники.
- Делайте своей женщине комплименты просто так, каждый день, как можно чаще.
- Относитесь уважительно к ее чувства, когда она сердита или чем-то расстроена, предложите помощь, но лезьте с советами.
- Если домашними делами обычно занимается женщина, время от времени предлагайте ей помощь, особенно в те моменты, когда она сильно устает.
- Обнимайте свою женщину как можно чаще, ведь они имеют целительную силу.
- Говорите своей женщине, что любите ее: как можно чаще и с помощью различных методов, эти слова волшебным образом действуют на людей.
- Предложите сделать ей массаж.
- Будьте терпеливы, когда жена делится с вами своими переживаниями. Проявите внимание и сочувствие, не подгоняя и не перебивая ее.
- Проявляйте к своей женщине внимание на людях.
- Устраивайте короткие романтические прогулки.
- Целуйте свою женщину как можно чаще, это не только приятно, а и целебно, особенно в тяжелые дни.
- Отдавайте предпочтение жене перед детьми. Для них это хороший пример поведения любящих мужчины и женщины.
- Делайте своей женщине маленькие подарки просто так, потому что захотели увидеть ее улыбку.
- Обращайте внимание на то, как ваша женщина выглядит, и не забывайте высказаться по этому поводу, хвалить ее наряд, макияж или свежи румянец.
- Открывайте перед вашей женщиной дверь в магазин, в дом, двери автомобиля – галантность всегда в моде и всегда цениться женщинами.
- Проявляйте интерес к увлечениям вашей женщины, хобби, работе, друзьям.
- Уходя на работу, в магазин, или спортзал, обязательно целуйте жену. Это должно стать вашей хорошей привычкой.
Все вышеперечисленные способы способны сделать любую женщину счастливой и дать понять, что она для вас важна, вы ее цените и любите. А это – важные составляющие отношений.
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