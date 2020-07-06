Полезная техника: как наполниться энергией за 10 секунд

Это важная практика, которая при повторении успокаивает, снимает тревожность и возвращает вкус жизни

У каждого человека бывают дни, когда случается моральное истощение и ни на что не хватает энергии. Тогда стоит просто использовать практику, которая поможет снять тревожность, наполнить себя энергией и вернуть вкус к жизни. О ней рассказала психолог Юлия Кравченко в своем Instagram.

"Чтобы вы не делали, важно вспоминать про здесь и сейчас. Вот вы вспомнили, что дальше? Дальше – снова внутренний запрос, что вы сейчас хотите подпитаться энергией. Затем смотрим по сторонам. Что вы видите? Важно зафиксировать свой взгляд на том, чем можно любоваться. Даже 10 секунд фиксации дает невероятное количество энергии", – поясняет психолог.

Как наполниться энергией Фото: Pexels

Чтобы лучше понять, как работает эта техника, Юлия привела личные примеры:

Небо – это работает всегда! Бесконечно красивые облака с 3D эффектом, рассматривая которые чувствуешь мгновенный прилив сил!

Рябь от ветра на воде/волны на море/капли дождя, падающие по лужам. Главное наблюдать и созерцать, любуясь!

Игра солнца в листьях деревьев/колыхание ветром травинки/летящая бабочка/спешащий по своим делам муравей.

Игра и смех ребенка. При чем как своего, так чужого. Без запроса на наполнение он может раздражать, а вот с запросом и созерцанием – нет. Просто попробуйте

"В духовном мире это тоже называется медитацией. Просто медитация не та, когда ты останавливаешь мысли, а медитация, когда ты живёшь здесь и сейчас", – рассказывает психолог.

По ее словам, все время в здесь и сейчас быть невозможно, да и не нужно, но раз 10 за день самое то.

"Еще раз прошу внимания. Это важная практика, которая при повторении успокаивает, снимает тревожность и возвращает вкус жизни. Кто все время ноет, что ему плохо? Что нет сил? Что на психолога нет денег? Пожалуйста, делайте это каждый день и ваша жизнь начнет меняться", – подытожила эксперт.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

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