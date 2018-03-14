Полезные советы: что нельзя делать на первом свидании

Звезды и психологи рассказали, чего не нужно делать на первом свидании, чтобы оно не стало последним

Если вы собрались на первое свидание, то вам понадобятся наши советы и варианты свиданий на любой вкус и кошелек. Ведь, неважно, в каком возрасте мужчина или женщина, какой статус и работа – все волнуются перед первым свиданием. Мы собрали советы наших звезд, а также расскажем вам, чего не нужно делать на первом свидании, чтобы оно не стало последним.

Например, Певец и шоумен Дима Коляденко отмечае, что на первом свидании нельзя тихо говорить.

"Когда-то было свидание, на котрое я больше никогда не захотел идти. Я все время переспрашивал у нее "что", "где", – говорит певец.

Психолог рассказала, действительно ли такая мелкая деталь может стать у вас на пути.

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"Когда человек привык говорить тихо, то он думает, если заговорит громко, то произойдет что-то страшное", – рассказала психолог Влада Березянская.

Поэтому на свидании нужно говорить четко и уверенно. Однако, не только тихая речь может навредить. Например, мужчину может оттолкнуть и то, что женщина долго листает меню.

"Мужчина может это принять, как некую придирчивость. Если мы так внимательно изучаем меню и, в итоге, не делаем выбор, то и в других вопросах будем делать также", – говорит психолог.

А вот неторопливость и четкость понадобятся тогда, когда вы будете рассказывать о себе.

"Вы просто рассказываете секреты, как вы расстаетесь. Если вы приходите и рассказываете, что ваш бывший партнер был ужасен, то и об этом вы будете говорить также", – добавила психолог.

Но не вам нужно понравится партнеру, а наоборот. Перед свиданием нужно изучить страничку в соцсети. Главное не выдать то, что вы знаете о нем.

Напомним, знаменитости часто говорят, что свою любовь можно найти в Интернете.