Полнолуние 12 декабря: какие знаки зодиака почувствуют влияние

Каким знакам зодиака стоит быть внимательными в полнолуние

Полнолуние 12 декабря произойдет в Близнецах Фото: stocksnap.io

Сегодня, 12 декабря, в 7:15 по Киеву произойдет последнее полнолуние 2019 года. Полнолуние пройдет в знаках Близнецы и, по словам, астрологов, будет холодным из-за своей близости к зимнему солнцестоянию. По их же прогнозам, это будет нелегкий период для всех. Мы выяснили, какие знаки зодиака почувствуют влияние полной Луны больше всего.

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Астрологи поясняют, что Близнецы имеют двойственную природу, поэтому и стоит ожидать сегодня, как приятных моментов, так и сложных одновременно. Люди могут стать импульсивными, раздражительными и негативно настроенными. Об этом важно помнить, чтобы контролировать себя и правильно реагировать на других.

В то же время, последнее полнолуние 2019 года может подарить вам судьбоносную встречу с приятными людьми. Этот день благоприятный для обновления или завязывания романтических отношений.

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Влияние Луны на разные знаки зодиака

Сегодняшнее полнолуние больше всего ощутят на себе Близнецы, а также Овны и Львы.

У Близнецов начинается удачный период в жизни, когда все будет получаться. Их будут замечать в любой компании, а на работе могут получить не только должность выше, но и приличную материальную помощь.

А вот Овнам в этом день придется не сладко – полнолуние может спровоцировать конфликтные ситуации, поэтому им важно держать себя в руках и сохранять спокойствие.

Для Львов этот период тоже не пройдет гладко. В полнолуние у них могут обостриться проблемы в отношениях с возлюбленными и произойти ссоры с родственниками. Тут важно контролировать свои эмоции и тогда у вас получить спокойно пережить этот период.

Ранее мы уже выяснили все про полнолуние 12 декабря: что категорически нельзя делать.

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