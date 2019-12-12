Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полнолуние 12 декабря: какие знаки зодиака почувствуют влияние

Каким знакам зодиака стоит быть внимательными в полнолуние

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:01
Полнолуние 12 декабря произойдет в Близнецах
Полнолуние 12 декабря произойдет в Близнецах
Фото: stocksnap.io

Сегодня, 12 декабря, в 7:15 по Киеву произойдет последнее полнолуние 2019 года. Полнолуние пройдет в знаках Близнецы и, по словам, астрологов, будет холодным из-за своей близости к зимнему солнцестоянию. По их же прогнозам, это будет нелегкий период для всех. Мы выяснили, какие знаки зодиака почувствуют влияние полной Луны больше всего.

Что такое Лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

Астрологи поясняют, что Близнецы имеют двойственную природу, поэтому и стоит ожидать сегодня, как приятных моментов, так и сложных одновременно. Люди могут стать импульсивными, раздражительными и негативно настроенными. Об этом важно помнить, чтобы контролировать себя и правильно реагировать на других.

В то же время, последнее полнолуние 2019 года может подарить вам судьбоносную встречу с приятными людьми. Этот день благоприятный для обновления или завязывания романтических отношений.

Читайте также:
Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2019 года

Влияние Луны на разные знаки зодиака

Сегодняшнее полнолуние больше всего ощутят на себе Близнецы, а также Овны и Львы.

У Близнецов начинается удачный период в жизни, когда все будет получаться. Их будут замечать в любой компании, а на работе могут получить не только должность выше, но и приличную материальную помощь.

А вот Овнам в этом день придется не сладко – полнолуние может спровоцировать конфликтные ситуации, поэтому им важно держать себя в руках и сохранять спокойствие.

Для Львов этот период тоже не пройдет гладко. В полнолуние у них могут обостриться проблемы в отношениях с возлюбленными и произойти ссоры с родственниками. Тут важно контролировать свои эмоции и тогда у вас получить спокойно пережить этот период.

Ранее мы уже выяснили все про полнолуние 12 декабря: что категорически нельзя делать.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на декабрь 2019 для знака Водолей: вас подведет рассеянность Полнолуние 12 декабря: что категорически нельзя делать Гороскоп на декабрь 2019 для знака Козерог: берегитесь инфекции
астрология полнолуние знаки зодиака
Реклама

Новости партнеров

Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе
Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе
После Поляковой беларусов пришлось откачивать
После Поляковой беларусов пришлось откачивать
Як зараз виглядає і чим займається дочка Кузьми Скрябіна (фото)
Як зараз виглядає і чим займається дочка Кузьми Скрябіна (фото)
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:39Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Вчера, 10:23Travel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

Вчера, 09:55Food

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряFun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

10 декабряFun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

10 декабряFun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

9 декабряFun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

9 декабряШоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

9 декабряTravel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

9 декабряFood

Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

9 декабряТехно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

Новости партнеров

Сын Сафронова о сбитой им насмерть пенсионерке
Сын Сафронова о сбитой им насмерть пенсионерке
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
Никаких диет: Водянова раскрыла секреты топ-моделей
Никаких диет: Водянова раскрыла секреты топ-моделей
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
В России рассказали, что Лобода требует на гастролях
В России рассказали, что Лобода требует на гастролях
Ночной дожор: советы любителям поесть перед сном
Ночной дожор: советы любителям поесть перед сном