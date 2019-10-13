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Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

Узнайте правила поведения в период полнолуния

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:39
Полнолуние 14 октября
Полнолуние 14 октября
Фото: Pixabay

В эту ночь, с воскресенья на понедельник, жителей Земли ожидает очередная смена лунной фазы. Полнолуние в октябре 2019 наступит 14-го числа в 00:08 по киевскому времени и совпадает с праздником Покрова. По словам астрологов, это считается хорошим знаком.

Лунный календарь: что это и как работает

Луна взойдет под знаком Овна, а это означает, что толкает нас на импульсивные, дерзкие, необдуманные поступки. В это время нежелательно начинать новые дела, проводить какие-либо важные события.

Полнолуние 14 октября: что происходит в период полнолуния

Полнолуние – это всегда период стресса, переход от накопления сил к их реализации, пишет астролог Елена Молдованова на своей странице в Instagram. Неиспользованная энергия может стать неуправляемой, обостряются нервные расстройства, увеличивается число ДТП, аварий, самоубийств, рост преступности. Происходит переход от расширения к сжатию.

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Сейчас, вблизи Полнолуния, многое скрытое, тайное наконец станет явным и очевидным. Могут открыться глаза на те или иные вещи. Одним словом, в районе 12-14 октября будьте готовы к сюрпризам – к тому, что могут вскрыться новые факты и обстоятельства, которые заставят взглянуть на события конца сентября-начала октября по-другому. Некоторые предыдущие договоренности могут потерять силу и актуальность.

Полнолуние в октябре 2019: как себя вести

  • Заранее настройтесь на спокойствие и уравновешенность;
  • Отложите дела, требующие нервных затрат;
  • Избегайте провокаций и нервных отношений;
  • Исключите алкоголь.

Помним, что полнолуние – это период максимально видимых результатов наших идей, замыслов, начинаний или событий, с которыми мы столкнулись еще в новолуние 28 сентября.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на октябрь 2019: когда можно стричь волосы.

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