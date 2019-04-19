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Полнолуние 19 апреля 2019: значение и особенности дня

Сегодня полнолуние: узнайте, что можно и что нельзя делать в полнолуние 19 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:23
Полнолуние
Полнолуние
Фото: Pixabay

Сегодня, 19 апреля, состоится очередное полнолуние. Чего ждать от этого весеннего полнолуния, что можно и нельзя делать в этот день, как правильно себя вести, чтобы удача сопутствовала во всех ваших делах, узнайте в нашей статье.

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Особенности весеннего полнолуния 19 апреля

Полнолуние 19 апреля произойдет сегодня, в 14 часов 43 минуты по киевскому времени. По лунному календарю это будет переход с 14 на 15 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в зодиакальном знаке Весы, который благотворно влияет на внутреннюю гармонию и способствует расслаблению и настрою на позитив.

Пребывая в знаке Весов, Луна настраивает на умиротворение и гармонию. Несмотря на то, что полнолуние считается опасной фазой, в этот раз оно будет способствовать снижению уровня конфликтности между людьми, поиску компромиссов и взаимопонимания.

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Что можно делать в полнолуние 19 апреля 2019 г.

  • Постарайтесь не противиться внутреннему спокойному настрою, не искать проблем и причин для испорченного настроения у себя и окружающих.
  • Используйте время полнолуния для отдыха после напряженной работы – он будет полезным и восстанавливающим.
  • Сегодня лучше завершить ранее начатые и запланированные дела, но не начинать ничего нового, важного и глобального.
  • Если вы с кем-то пребывали в ссоре, полнолуние 19 апреля – подходящий период, чтобы прийти к компромиссу и примирению с этими людьми.

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  • Старайтесь не выяснять отношения и не ссориться, т.к. полнолуние оказывает сильнейшее влияние на людей, из-за чего они становятся импульсивными, склонными к непродуманным поступкам.
  • Влияние Весов уравнивает воздействие позитивной и негативной энергии, но в то же время приводит к внутренним сомнениям, а потому не принимайте важных решений сегодня.
  • Также перенесите важные встречи и переговоры на другое время.
  • Не занимайтесь тяжелой физической работой.
  • Не стоит переедать в этот период, несмотря на хороший аппетит.
  • Также не рекомендуются походы к врачам, операции и другие лечебные мероприятия.
  • Не поддавайтесь каким-либо соблазнам, чтобы впоследствии не пожалеть о содеянном.

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