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Помогает худеть, бодрит и не дает заболеть коронавирусом. Почему важно чаще улыбаться

Сегодня, 15:49

Если будете улыбаться хотя бы 17 минут в день – проживете на лет дольше

Хорошее настроение помогает сбрасывать лишние килограммы. Медики рекомендуют улыбаться почаще для профилактики. Во всемирный День улыбки, который отмечают сегодня, 2 октября, мы собрали все чудодейственные качества хорошего настроения.

Сюжет Татьяны Лазарчук и Руслана Кузьгова
Видео: Сегодня

Веселье – залог крепкого здоровья, считает нейрохирург Сергей Дибкалюк, который проверил это на себе и советует всем радоваться чаще.

Одна минута смеха заменяет 25 минут гимнастических упражнений.

Это неудивительно, ведь когда человек смеется, одновременно задействованы почти сотня мышц. И это не только лицо, но даже и пресс. Во время смеха сжигаются калории и снижается уровень сахара в крови. Если бы не смех, от сердечно-сосудистых заболеваний люди умирали бы едва ли не вдвое чаще.

Улыбка может защитить даже от коронавируса.

Нейрохирург поясняет это тем, что улыбка и смех улучшают вентиляцию легких, поэтому можно сказать, что люди, которые в период пандемии чаще смеются, вряд ли заболеют, смехом прочищают свои бронхи.

Интересно также то, что хохот способствует и в борьбе с онкозаболеваниями. А если улыбаться хотя бы 17 минут в день, проживете на год дольше.

Даже если у вас плохое настроение и вам грустно, специалисты советуют все равно улыбаться, пусть и искусственно. Это упражнение выработает гормоны радости.

Улыбаться полезно для здоровья
Улыбаться полезно для здоровья
Фото: Depositphotos

Такой безотказный рецепт бодрости признан и психологами.

"Когда вы просыпаетесь рано утром и понимаете, что надо вставать, идти на работу, а на улице не очень-то тепло – вы просто возьмите и улыбнитесь. Попробуйте делать это каждый день, 21 день – и вы заметите, что просыпаетесь уже в хорошем настроении", – советует психолог Маргарита Ипатова.

И хорошее настроение, даже в пасмурную погоду, зарядит вас на весь день.

А чтобы поднять себе настроение прямо сейчас и улыбнуться – посмотрите видео про курьез в прямом эфире. Телеведущий Максим Сикора показал забавное видео.

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Источник: Сегодня
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