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Популярный психологический механизм, который тормозит нас в достижении целей

Перестаньте думать о том, что скажут о вас другие люди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Перестаньте думать о том, что про вас скажут другие люди
Перестаньте думать о том, что про вас скажут другие люди
Фото: Pexels

Часто достичь какого-то результата невозможно из-за того, что возникает мысль "а что скажут люди?". Это является еще и одной из популярных причин не делать то, чего мы хотим – заниматься любим делом, не прекращать отношения, которые себя исчерпали или не уходить со скучной работы. Мы выяснили, почему люди реагируют на то, что скажут другие и что за этим скрывается.

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За фразой "а что скажут люди?" скрывается психологический прием защиты от каких-либо изменений. Вашему вниманию три самые популярные причины, почему люди не делают то, что хотят.

1. В фразе "а что скажут люди?", говорит в первую очередь ваш стыд или вина, которые относятся к конкретному человеку. Скорее всего, это пришло с детства, от того, что кто-то важный для вас оценивал ваши возможности и говорил, что вы сделать можете, а что – не потянете.

Чтобы изменить эту ситуацию, подумайте, кто действительно может вас сейчас поддержать? Какую поддержку вы сейчас хотите получить? И перед кем вы действительно чувствуете себя виноватым? Важно понимать, если вы хотите получить свободу от общественного мнения, необходимо получить ее самостоятельно, а не ждать, когда ситуация измениться сама.

2. Когда другие люди говорят о вас, то по факту получается, что они говорят сами о себе. К примеру, когда женщина говорит: "Ты же мать – сиди дома с ребенком подольше", то скорее имеется в виду, что: "Я бы тоже хотела построить карьеру, но боюсь, что не получиться".

Или "Ты же жена – нужно готовить вкусные борщи, тогда и с мужем отношения хорошие будут", а имеется ввиду: "Я бы то же хотела поменять что-то в жизни, но боюсь, что муж не поддержит и родители не поймут".

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Тут происходит обесценивание, что тоже является методом психологической защиты. Поймите, что важно именно для вас и достигайте этой цели небольшими шагами, фиксируя их на бумаге. В моменты, когда кто-то пытается вас попрекнуть "а что же люди скажут?" – возвращайтесь к списку и посмотрите сколько всего вы уже достигли и двигайтесь дальше.

3.Людям все равно на вас. Зачастую люди думают о себе и своей жизни, а в моменты, когда они каким-то образом "оценивают" ваши действия, то все равно продолжают думать о себе. Люди либо хотят сделать что-то, как вы или радуются, что смогли вделать что-то лучше, чем вы. Но снова же, дело не в вас, а в них самих.

Сконцентрируйтесь на себе, своих желаниях, целях и возможностях. Ваша жизнь только в ваших руках, и не стоит позволять другим людям ею управлять.

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