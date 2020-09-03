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Послеродовая депрессия у мужчин: что это такое и как она проявляется

Сегодня, 11:01

Депрессия у отцов после рождения ребенка часто зависит от депрессии матерей

Такое событие, как появление ребенка всегда вносит изменения в жизнь. Забота о малыше требует серьезных физических и психологических ресурсов, и привыкать к новой роли родителя, как правило, не просто. У 10-15% женщин развивается послеродовая депрессия. А что происходит с мужчинами? Бывает ли у мужчин послеродовая депрессия? Бывает ли у мужчин депрессия как реакция на появление ребенка в семье? Ответы на все эти вопросы знает дипломированный психолог Анна Литвинчук и поясняет, в чем эта самая депрессия проявляется.

Послеродовая депрессия у женщин: от чего зависит

О материнской депрессии после рождения ребенка говорят и пишут довольно много и часто. Но специалисты считают, что у этой проблемы есть и мужское лицо. Как влияет на психику превращение мужчины в отца? Что имеют в виду, когда говорят о послеродовой депрессии у мужчин?

"Послеродовую депрессию у женщин связывают с изменениями, которые происходят в организме матери еще во время беременности. Часть из них имеет физиологическую и гормональную природу, поэтому психологи осторожно говорят о депрессии с таким же названием у отцов", – поясняете эксперт.

Что такое послеродовая депрессия у мужчин
Что такое послеродовая депрессия у мужчин
Фото: Pexels

По данным некоторых исследований, депрессия у отцов после рождения ребенка часто зависит от депрессии матерей и развивается в большинстве случаев к третьему — шестому месяцу жизни малыша. Подавленное состояние женщины, вызванное в том числе родительским выгоранием, так или иначе отражается на состоянии мужчины.

Что происходит в этот момент с мужчинами

У отцов тоже вырабатываются гормоны, в частности, гормон стресса — кортизол, он притупляет действия многих "положительных" нейромедиаторов — дофамина, серотонина, норадреналина.

А вот окситоцин начинает вырабатываться у отцов гораздо позже. У эволюции не было задачи дать отцам любовь к ребенку, потому что основную функцию выполняла все равно мама.

"Отцы становятся "окситоциновыми" ближе к 2 месяцам — когда ребенок начинает коммуницировать: улыбается, смеется. В период с рождения и до первого "общения" отцы чувствуют себя "третьими"", – поясняет психолог.

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По словам Литвинчук, в этот период отцы впадают в состояние, схожее с острым горем — отрицают появление ребенка, пытаются с этим смириться, пытаются не нарушать своего привычного образа жизни, чтобы не лишиться иллюзии того, что жизнь не изменилась.

"При этом, у мужчин нет естественного "подкрепления" в виде гормонального коктейля, и отцы начинают хандрить. Мужчины, на самом деле, хуже переносят бессонницу, совершенно точно они не приспособлены быстро подстраиваться под ребенка и его желания", – отмечает эксперт.

Так же стоит отметить и за выработку тестостерона — гормона, ответственного за развитие и состояние вторичных половых признаков. Он способствует росту мышечной массы, волос на теле, появлению сексуального желания, а также делает человека более агрессивным и активирует дух соперничества.

"Во время беременности и после родов партнерши уровень тестостерона у мужчины несколько снижается, а те, у кого снижение значительно, более подвержены послеродовой депрессии", – поясняет психолог.

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Тогда у отцов иногда возникают те же психические расстройства, что и у матерей. У матери новорожденного часто случается тактильная перегрузка: она постоянно с ребенком, ее тело ей не принадлежит. Ей в тягость могут быть даже обычные объятия. Тогда отец не только переживает собственное одиночество и усталость, но и чувствует, что утрачивает контакт, который у него был с женой до рождения малыша.

"Их симптомы — угнетенное состояние, отсутствие чувства близости с младенцем, злость и раздражение по отношению к нему, стремление избежать ответственности. Человек не ощущает себя счастливым, когда смотрит на своего ребенка, не испытывает любви к нему, даже если ребенок был очень желанным, и из-за этого возникает чувство стыда. Такие мысли и эмоции свойственны почти всем отцам и матерям, просто кто-то с этим справляется лучше, кто-то хуже", – поясняет Анна.

Как проявляется отцовская депрессия

  1. Отец мало спит, он перегружен, не получает поддержки.
  2. Становится тревожным и мнительным: а вдруг он как-то навредит ребенку, уронит, не уследит, не сможет успокоить, сделает что то не так.
  3. Для бегства от негативных мыслей в ход идут алкоголь, наркотические вещества, рискованное поведение: экстремальные виды спорта, быстрая езда без правил.
  4. Повышенная раздражительность и конфликтность, особенно в ситуациях, которые раньше воспринимались спокойно.
  5. Постоянное напряжение, агрессивное поведение, которое в крайних случаях выражается в физическом насилии.
  6. Избегание семьи и друзей, социальная изоляция.
  7. Подавленность, тоска, чувство одиночества.
  8. Боли различного происхождения, проблемы с желудочно-кишечным трактом.
  9. Снижение концентрации, рассеянность, забывчивость.
  10. Снижение мотивации, нежелание заниматься тем, что раньше приносило удовольствие, потеря интереса к увлечениям.
  11. Мужчина предпочитает проводить большую часть дня на работе, тем самым меньше бывать дома.
  12. Усталость, быстрая истощаемость.
  13. Несоответствие между ожиданиями, связанными с отцовством, и реальностью.

Что такое послеродовая депрессия у мужчин
Что такое послеродовая депрессия у мужчин
Фото: Pexels

Послеродовая депрессия у мужчин: что делать

В большинстве случаев нужны не лекарства, а консультации, отмечает психолог. Как правило, человек чувствует себя значительно лучше уже после 3–5 консультаций. Главное — не бояться прийти к специалисту. Если ничего не делать, депрессия будет продолжаться, и это неминуемо отразится на развитии ребенка.

Мужчинам важно понять, что став отцами, они стали другими людьми, чем до рождения ребенка, и что сейчас — самое время рассчитывать на поддержку близких, если есть такая возможность, обращаться за помощью к няне, если позволяет финансовое состояние и не доводить родительское выгорание до депрессивного состояния.

"Свободное время лучше всего использовать на сон и восстановление сил. А также вспомнить о том, что раньше приносило удовольствие, и потратить часть времени на получение этого удовольствия", – советует эксперт.

Однако, необходимо не забывать и о том, что папа и мама остаются мужем и женой, несмотря на то, что их жизнь после рождения ребенка сильно изменилась.

"Вместо того, чтобы замалчивать проблемы, лучше делиться своими переживаниями, опасениями, огорчениями и радостями. Не молчать, а говорить. И обращаться за помощью к специалистам, если самостоятельно исправить положение не получается", – подытожила психолог.

Как распознать депрессию у своего мужчины – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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