Правила любви: как обустроить спальню по фэн-шуй

Семейным парам нужно выбирать кровать с одним большим матрацем, что влюблённые стали единым целым

Как оформить спальню по правилам фэн-шуй Фото: pexels.com

Фэн-шуй — это древняя китайская традиция о гармонии человека и вселенной. Эти знания они использовали, что принести покой и уют в собственные жилища с помощью простых правил. Например, некоторые из них можно использовать, что принести гармонию в собственную спальню. Как оформить спальню по фэн-шуй, – читайте более подробно в нашем материале.

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Как оформить спальню по фэн-шуй

В спальне не обойтись без зеркала, но оно ни в коем случае не должно висеть так, чтобы в нем отражалась кровать. Также не рекомендуется вешать зеркало над кроватью.

Кровать надо ставить изголовьем к стене и ни в коем случае не ногами к входной двери.

Семейным парам нужно выбирать кровать с одним большим матрацем, если кровать с двумя матрацами, то, согласно фэн-шуй, пара так и останется половинками и не станет единым целым.

Мебель для спальни, например, комоды, тумбочки должна иметь закругленные края.

Под кроватью и на мебели в спальне и так скапливается пыль, а захламленное пространство соберет еще больше пыли и не позволит позитивной энергии. Поэтому помните об частых уборках в спальне.

Не рекомендуется располагать спальню напротив ванной или туалета.

Комната для сна должна быть расположена подальше от входной двери, а кровать — желательно скрыть от посторонних глаз.

Освещение в спальне должно быть максимально приближено к естественному свету. Если днём солнца недостаточно, допускается применение ламп. Выбор лучше остановить на простых светильниках и люстрах. Если в плафонах скопились мёртвые насекомые или пыль, это позволит распространиться отрицательной энергии, от которой необходимо избавляться.

Фото: pexels.com

Необходимо следить за чистотой в помещении и не допускать разбросанных вещей, так как беспорядок в спальне нарушает гармонию.

В комнате важна спокойная атмосфера, поэтому не рекомендуется располагать в ней телевизоры.

Если вы хотите оживить вашу сексуальную жизнь, внесите элементы эротической энергии. Например, добавьте красные элементы на постельном белье или цветы.

Для усиления романтики поставьте или повесьте талисманы любви (ангелочков, уточек-мандаринок, ловушку для снов, розовые или красные свечи), окурите спальню приятными ароматами. А вот от фонтанов, аквариумов, водопадов и картин с реками и морями лучше отказаться.

Напомним, что ранее мы писали о 10 главных запретов по фэн-шуй.

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