Правила любви: как обустроить спальню по фэн-шуй
Семейным парам нужно выбирать кровать с одним большим матрацем, что влюблённые стали единым целым
Фэн-шуй — это древняя китайская традиция о гармонии человека и вселенной. Эти знания они использовали, что принести покой и уют в собственные жилища с помощью простых правил. Например, некоторые из них можно использовать, что принести гармонию в собственную спальню. Как оформить спальню по фэн-шуй, – читайте более подробно в нашем материале.
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- В спальне не обойтись без зеркала, но оно ни в коем случае не должно висеть так, чтобы в нем отражалась кровать. Также не рекомендуется вешать зеркало над кроватью.
- Кровать надо ставить изголовьем к стене и ни в коем случае не ногами к входной двери.
- Семейным парам нужно выбирать кровать с одним большим матрацем, если кровать с двумя матрацами, то, согласно фэн-шуй, пара так и останется половинками и не станет единым целым.
- Мебель для спальни, например, комоды, тумбочки должна иметь закругленные края.
- Под кроватью и на мебели в спальне и так скапливается пыль, а захламленное пространство соберет еще больше пыли и не позволит позитивной энергии. Поэтому помните об частых уборках в спальне.
- Не рекомендуется располагать спальню напротив ванной или туалета.
- Комната для сна должна быть расположена подальше от входной двери, а кровать — желательно скрыть от посторонних глаз.
- Освещение в спальне должно быть максимально приближено к естественному свету. Если днём солнца недостаточно, допускается применение ламп. Выбор лучше остановить на простых светильниках и люстрах. Если в плафонах скопились мёртвые насекомые или пыль, это позволит распространиться отрицательной энергии, от которой необходимо избавляться.
- Необходимо следить за чистотой в помещении и не допускать разбросанных вещей, так как беспорядок в спальне нарушает гармонию.
- В комнате важна спокойная атмосфера, поэтому не рекомендуется располагать в ней телевизоры.
- Если вы хотите оживить вашу сексуальную жизнь, внесите элементы эротической энергии. Например, добавьте красные элементы на постельном белье или цветы.
- Для усиления романтики поставьте или повесьте талисманы любви (ангелочков, уточек-мандаринок, ловушку для снов, розовые или красные свечи), окурите спальню приятными ароматами. А вот от фонтанов, аквариумов, водопадов и картин с реками и морями лучше отказаться.
Напомним, что ранее мы писали о 10 главных запретов по фэн-шуй.
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