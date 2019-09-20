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Прекратите это делать: пять популярных способов убить мечту

Возьмите ответственность за вашу мечту и ее осуществление

Анна Ковпак
Сегодня, 19:22
Остановитесь и подумайте, что вы делаете не так
Остановитесь и подумайте, что вы делаете не так
Фото: stocksnap.io

Кто-то мечтает создать революционный продукт, кто-то хочет открыть успешную компанию или написать книгу-бестселлер. Но лишь немногие на это способны. Предпринимательница из Бразилии Бэль Пеш на конференции TED развенчала популярные мифы, поверив в которые, вы никогда не осуществите проекты вашей мечты. Измените свое поведение и ваша мечта станет реальностью.

Виктория Бекхэм заплатила бешеные деньги за осуществление своей мечты – смотрите виде:

ТОП-5 вещей, которые не стоит делать, если хотите осуществить свою мечту:

1. Верить в неожиданный успех

Часто можно услышать истории про мгновенный успех какого-то проекта. К примеру, парень изобрел мобильное приложение и стал неимоверно богат. Но если копнуть глубже, то можно увидеть ученую степень этого самого парня в своей отрасли, многолетнюю работу над этим проектом и созданные другие 30 приложений, которые не выстрелили.

Ваш неожиданный успех – это всегда результат усилий, которые были приложены до этого момента.

2. Верить, что кто-то знает ответы на ваши вопросы

Дать совет и подсказать захотят многие, но принимать решение должны только вы. Никто не знает идеальных решений для вашей жизни и вам постоянно придется искать ответы, но это часть процесса.

3. Успокоится, когда почувствуете рост

Когда ваша жизнь налажена и вы собрали отличную команду, ваши доходы растут и все работает, как часы – самое время успокоится и отдохнуть. И это большая ошибка. Ведь чем больше вы растет, тем больше и усерднее вам нужно работать, чтобы достичь новых вершин.

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4. Винить других в своих неудачах

Если у вас есть мечта, то и ее осуществление – это только ваше дело. Никому еще не удавалось осуществить свои мечты без посторонней помощи. Но если что-то не получилось, то это только ваша вина. Будьте ответственны за свои мечты.

5. Верить, что только сами мечты имеют значение

Наши мечты не должны быть самоцелью. Ставить цели – хорошо, но важно научиться наслаждаться каждым шагом своего путешествия по жизни. Спотыкаться и делать выводы, достигать и не забывать праздновать свои успехи.

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