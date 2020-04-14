"Хочу быть счастливой": как научиться наслаждаться жизнью

Психолог рассказала, в каком направлении двигаться к своему счастью

Страна почти месяц находится в условиях карантина, и мы замечаем изменения, которые происходят с нами, нашими родными и друзьями. Сейчас все проходят важный этап встречи с собой, оставаясь наедине, без возможности заниматься как обычно, когда можно было просто окружить себя другими людьми или событиями. В такие сложные моменты важно сосредоточиться на своих чувствах, понять их и позволить себе их прожить. В конце концов, именно на карантине можно погрузиться в себя и поучиться делать себя счастливым. Чтобы понять, в каком направлении двигаться к этому, мы расспросили психолога, телеведущую, бизнес-тренера и автора книги "Переписать жизни: как и что менять, чтобы стать счастливым человеком" Елену Любченко.

Психолог Елена Любченко Фото: пресс-служба

Что может сделать нас счастливыми

У буддистов есть выражение – "драгоценное человеческое рождение". Они считают, что родиться человеком – существом, которое способно выбирать, становиться счастливым, видеть, жить со смыслом и радостью, – это невероятная удача. Я тоже так считаю. Но не всем удается воспользоваться этим уникальным шансом.

В чем секрет счастья жителей Дании – смотрите видео:

Для того, чтобы начать путь, на котором вы будете чувствовать себя счастливыми, нужно попробовать:

научиться слушать свой внутренний голос

Так получилось, что вы и только вы можете и должны решать, как жить свою жизнь. Все остальные имеют совещательный голос. Как только рискуешь и начинаешь жить по этому закону, мир становится более сложным, многокрасочным и объемнее. А жизнь – счастливее и проще. В своей книге "Переписать жизни" я рассказываю о том, что внутренний голос нужно учиться слушать, и для этого есть несколько простых правил настройки. Среди них – важный вопрос себе, медитация и даже дневник. Как часто вы говорите с собой о своих мыслях и чувствах?

не бояться изменений

Зона комфорта – часто совсем не то место нашей жизни, где нам действительно комфортно, но нам всегда привычно. В последнее время о страхе перед переменами и неопределенностью написано много книг. И неудивительно: эта тема стала крайне беспокоить человечество, потому что наш мир стремительно меняется. Кроме того, мы очень боимся ошибаться. Принимая решение любой степени важности и делая выбор, люди ошибаются. Но что случится, если мы ошибемся? Ничего страшного! Ошибки так же важны в жизни, как и достижения. Падение так же ценны, как и взлеты.

говорить "нет" ненужному в жизни

Закон невозможности одновременно всего – еще одно важное препятствие, мешающее двигаться вперед. Почему между "Черт, так жить нельзя!" и разводом проходит 10 лет? Между "Боже, что я здесь делаю?!" и написанием заявления об увольнении – пять, а между "Тупо быть несчастной" и одним элементарным шагом к счастью – год? Ну невозможно сделать выбор и все сохранить! Потери неизбежны – в этом суть выбора. Не отказываясь от ненужного, того, что мучает, отжило, давит, – непременно отказываешься от чего-то очень важного, своего, настоящего.

научиться обращаться за помощью

Умение обращаться за помощью, создавать систему поддержки, строить значимые глубокие связи с другими людьми – признак силы, мудрости и здоровья. Это ни в коем случае не означает, что вы полагаетесь на других или переводите на них ответственность за свои поступки. Совсем нет. Это значит, что вы можете доверить кому-то свои страхи, надежды, сомнения – все, что сейчас важно для вас и вашей жизни. А для этого надо воспользоваться уникальным даром, которым мы, люди, наделены: умением общаться и делиться своими переживаниями.

понять, что счастье – это не постоянный "позитив"

На наше эмоциональное состояние влияет ряд различных факторов, если, конечно, мы живые люди, которые рефлексируют, чувствуют, воспринимают и думают. Вы когда-нибудь замечали, как людям, которые могут не переживать постоянные подъемы настроения и не радовать всех вокруг, приходится оправдываться и объяснять, что с ними не так? Но на самом деле с ними все в порядке. Мы все очень разные, и эмоциональное состояние каждого из нас зависит от вполне обычных воздействий: нехватки хорошего сна, хорошей погоды, наших пищевых привычек, перегрузки на работе, отсутствие секса или его наличии, боли в колене и всеми возможными экзистенциальными размышлениями. И в этом заключается наша уникальность, неповторимость наших личностей, наша идентичность. Конечно, на настроение можно влиять самому, когда хочется и когда нужно. Можно изменять внутренний диалог, искать вокруг что-то хорошее, благодарить за добро. А можно не влиять и спокойно переживать наши сомнения, фрустрацию и недосыпание. Это тоже нормально, и главное – полезно.

Одно из масштабных исследований о счастье утверждает, что среди ключевых привычек счастливых людей важнейшей является принятие себя. Человек, который принимает себя, перестает сравнивать себя с другими. И такому человеку наконец-то становится интересным он сам, его личный путь, жизнь и смыслы.

Ранее мы рассказывали, как полюбить себя и обрести счастье: пять важных шагов.

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