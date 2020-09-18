Проблемы с лишним весом и здоровьем: чем скука опасна для человека

Отогнать скуку помогает волонтерство и приятные тактильные ощущения

Скука провоцирует ожирение, а еще опасна депрессиями и язвами. А побороть ее помогут обычные подручные вещи, которые доступны каждому человеку. Какие именно – читайте в статье.

Что такое скука и откуда она берется

Скука – эмоция, которую человек переживает едва ли не ежедневно. Но иногда она не отступает. Психологи утверждают, что подобный синдром появляется из-за потери смыслов жизни и кучи свободного времени.

Скука – первый сигнал того, что в жизни произошел определенный застой и организм намекает, что надо что-то изменить, перезагрузиться и добавить драйва.

Вера Романова Психолог

Когда у нас нет идеи, как жить, о чем мечтать, какие хобби завести, что делать – мы начинаем нудиться. Это некий сигнал нашего мозга и организма для того, чтобы мы остановились, остановили свои действия и шли дальше в изменениях к развитию.

В чем опасность скуки

Скука опасна тем, что провоцирует не только депрессию, но и ожирения. Скучая, люди отчасти налегают на еду, чтобы как-то себя развлечь и развеселить. Однако это ловушка. Еда проблемы скуки не решает, а только вызывает привычку заедать собственные переживания.

Как бороться со скукой

Чтобы не страдать от излишней тяги к холодильнику, есть другие, не менее приятные способы преодолеть скуку. Например, заботой о других людях или животных.

Это может быть: волонтерство, забота о животных, забота об обездоленных детях или сделать для кого-то то, что вы хотели бы для себя в данный момент. Это может дать силы и энергию для того, чтобы выбраться из этого состояния.

Чем скука опасна для человека Фото: freepik.com

В общем, приятные тактильные ощущения тоже помогут отогнать скуку. Для этого следует чаще гладить кота или собаку. А если животных поблизости нет – купите пушистый свитер. Он станет не только прекрасным аналогом шерсти животных, но и согреет вас в холодную пору. А еще скуку можно побороть бегом.

"Оздоровительная пробежка. Она может быть и утром, и вечером, а после пробежки вы будете в тонусе, у вас появится хорошее настроение. Можно начать писать рассказ о том, что вас вдохновляет, можно начать писать книгу или написать песню любимому или близкому человеку", – советует весельчак Александр Бовшик.

Как распознать депрессию у своего мужчины – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, какие необходимо иметь шесть навыков, чтобы побороть страх публичных выступлений.

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