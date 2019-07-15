Прочь, хандра: советы о том, как поднять себе настроение

Прогулка на свежем воздухе может поднять настроение

Когда часто меняется погода за окном, наше настроение тоже начинает колебаться и ухудшаться. Дождливая погода часто провоцирует меланхолию и депрессию. Поэтому даже с первыми проявлениями плохого настроения у себя, близкого человека, друга или подруги нужно бороться. Как? Узнайте больше о том, как поднять себе и окружающим настроение из мудрых советов, которые мы собрали специально для вас.

Как поднять себе настроение

Примите душ или ванну. Вода буквально смоет плохое настроение. Многие замечают целительное свойство душа или ванны. В идеале нужно принять контрастный душ, но и обычный соберет вас с силами. Если нет возможности окунуться полностью — просто помойте голову или руки до локтей, – это точно вас освежит.

Немного прогуляйтесь. Прогулка на свежем воздухе, например, в парке или саду, способна поднять настроение. А если еще при этом и светит солнце и на улице хорошая погода, то оно может улучшиться мгновенно.

Потанцуйте. Включите любимую зажигательную музыку и просто двигайтесь в такт. Или выберите музыку, которая подходит под ваше настроение, чтобы улучшить его.

Как поднять себе настроение, когда все плохо Фото: pexels.com

Заварите какао, кофе или зеленый чай. Такие напитки обладают бодрящими элементами, которые улучшают самочувствие.

Поиграйте с домашними животными. Отложить на всего на пять минут свои дела и просто поиграйте с ними. Вы и не заметите, как ваше настроение станет лучше.

Послушайте музыку. Держите всегда под рукой мобильный телефон или плеер с наушниками. Любимые мелодии помогут расслабиться, и вы сами не заметите, как ваши мысли изменят свое русло и станут лучше. Только не слушайте грустные или сентиментальные мелодии. Можно даже составить плейлист с композициями, который всегда поднимают вам настроение.

Читайте также 10 эффективных способов быстро улучшить настроение

Смейтесь. Всем известно, что смех продлевает жизнь и укрепляет здоровье. Поэтому можно устроить себе вечер смеха, например, смотрите забавные ролики в Интернете или веселые фильмы.

Исполняйте желания. Порадуйте себя чем-то, о чем давно мечтали. Для этого не обязательно покупать новую машину или отправляться в кругосветное путешествие. Но наверное, у вас есть какие-нибудь давние желания, на исполнение которых не хватало времени, денег или просто сил, чтоб подняться с дивана. Наступило время их исполнить.

Наслаждайтесь природой. Если у вас нет возможности отправится на прогулку в парк, насладитесь спокойствием и красотой, которую дарит только природа. Если даже вид из окна вас угнетает, можно привлечь на помощь фотографии или видео с красивыми пейзажами. Найдите что-то свое, что-то для души, на что приятно смотреть именно вам.

Как поднять настроение девушке Фото: pexels.com

Начните писать дневник радостных событий. Не ленитесь, заведите себе такой блокнот или красивую тетрадь. Записывайте фрагменты жизни, которые Вас приятно удивили или рассмешили. О них будет приятно вспомнить в трудную минуту и они поднимут вам настроение.

Займитесь спортом. Как поднять себе настроение с утра? Сделайте зарядку. Во время физических нагрузок в организме повышается выработка особых гормонов радости — эндорфина и серотонина. Кровь активнее циркулирует по телу, мозг насыщается кислородом, повышается умственная и физическая работоспособность, а настроение — поднимается.

Приготовьте вкусную еду. Еще один способ поднять свое настроение — побаловать себя вкусной едой. Попробуйте то, что давно хотели купить, – экзотические фрукты или любимое лакомство.

Обнимайтесь. Чтобы поднять настроение себе и близкому человеку, нужно просто обнять его или найти кого-то, кто будет обнимать вас. Также это могут быть просто дружеские объятия. Исследования ученых показали, что люди, которые часто обнимаются, менее подвержены депрессии и апатии.

Читайте также Три простых способа быстро улучшить настроение и снять стресс

Больше спите. Сон имеет большое значение для человеческой жизнедеятельности. Во время сна мозг перезагружается, как компьютер, а нервная система отдыхает. Поэтому после полноценного сна настроение само по себе улучшается.

Понюхайте лимон. Держите нестандартный способ как поднять настроение своим близким или самому себе. Свежий цитрусовый аромат лимона поднимает настроение. Это объясняется тем, что в лимоне содержится вещество линалоол, именно оно снижает уровень стресса. Также несколько капель эфирного масла лимона можно накапать в аромалампу. Похожими свойствами обладают эфирное масло лаванды и базилика.

Займитесь сексом. Секс лучше всего поднимает настроение. Оргазм и сексуальная разрядка приводят к мощным выбросам гормонов радости в кровь.

Напомним, что ранее мы писали о том, как быстро успокоить нервы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram