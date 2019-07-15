Прочь, хандра: советы о том, как поднять себе настроение
Прогулка на свежем воздухе может поднять настроение
Когда часто меняется погода за окном, наше настроение тоже начинает колебаться и ухудшаться. Дождливая погода часто провоцирует меланхолию и депрессию. Поэтому даже с первыми проявлениями плохого настроения у себя, близкого человека, друга или подруги нужно бороться. Как? Узнайте больше о том, как поднять себе и окружающим настроение из мудрых советов, которые мы собрали специально для вас.
- Примите душ или ванну. Вода буквально смоет плохое настроение. Многие замечают целительное свойство душа или ванны. В идеале нужно принять контрастный душ, но и обычный соберет вас с силами. Если нет возможности окунуться полностью — просто помойте голову или руки до локтей, – это точно вас освежит.
- Немного прогуляйтесь. Прогулка на свежем воздухе, например, в парке или саду, способна поднять настроение. А если еще при этом и светит солнце и на улице хорошая погода, то оно может улучшиться мгновенно.
- Потанцуйте. Включите любимую зажигательную музыку и просто двигайтесь в такт. Или выберите музыку, которая подходит под ваше настроение, чтобы улучшить его.
- Заварите какао, кофе или зеленый чай. Такие напитки обладают бодрящими элементами, которые улучшают самочувствие.
- Поиграйте с домашними животными. Отложить на всего на пять минут свои дела и просто поиграйте с ними. Вы и не заметите, как ваше настроение станет лучше.
- Послушайте музыку. Держите всегда под рукой мобильный телефон или плеер с наушниками. Любимые мелодии помогут расслабиться, и вы сами не заметите, как ваши мысли изменят свое русло и станут лучше. Только не слушайте грустные или сентиментальные мелодии. Можно даже составить плейлист с композициями, который всегда поднимают вам настроение.
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- Смейтесь. Всем известно, что смех продлевает жизнь и укрепляет здоровье. Поэтому можно устроить себе вечер смеха, например, смотрите забавные ролики в Интернете или веселые фильмы.
- Исполняйте желания. Порадуйте себя чем-то, о чем давно мечтали. Для этого не обязательно покупать новую машину или отправляться в кругосветное путешествие. Но наверное, у вас есть какие-нибудь давние желания, на исполнение которых не хватало времени, денег или просто сил, чтоб подняться с дивана. Наступило время их исполнить.
- Наслаждайтесь природой. Если у вас нет возможности отправится на прогулку в парк, насладитесь спокойствием и красотой, которую дарит только природа. Если даже вид из окна вас угнетает, можно привлечь на помощь фотографии или видео с красивыми пейзажами. Найдите что-то свое, что-то для души, на что приятно смотреть именно вам.
- Начните писать дневник радостных событий. Не ленитесь, заведите себе такой блокнот или красивую тетрадь. Записывайте фрагменты жизни, которые Вас приятно удивили или рассмешили. О них будет приятно вспомнить в трудную минуту и они поднимут вам настроение.
- Займитесь спортом. Как поднять себе настроение с утра? Сделайте зарядку. Во время физических нагрузок в организме повышается выработка особых гормонов радости — эндорфина и серотонина. Кровь активнее циркулирует по телу, мозг насыщается кислородом, повышается умственная и физическая работоспособность, а настроение — поднимается.
- Приготовьте вкусную еду. Еще один способ поднять свое настроение — побаловать себя вкусной едой. Попробуйте то, что давно хотели купить, – экзотические фрукты или любимое лакомство.
- Обнимайтесь. Чтобы поднять настроение себе и близкому человеку, нужно просто обнять его или найти кого-то, кто будет обнимать вас. Также это могут быть просто дружеские объятия. Исследования ученых показали, что люди, которые часто обнимаются, менее подвержены депрессии и апатии.
- Больше спите. Сон имеет большое значение для человеческой жизнедеятельности. Во время сна мозг перезагружается, как компьютер, а нервная система отдыхает. Поэтому после полноценного сна настроение само по себе улучшается.
- Понюхайте лимон. Держите нестандартный способ как поднять настроение своим близким или самому себе. Свежий цитрусовый аромат лимона поднимает настроение. Это объясняется тем, что в лимоне содержится вещество линалоол, именно оно снижает уровень стресса. Также несколько капель эфирного масла лимона можно накапать в аромалампу. Похожими свойствами обладают эфирное масло лаванды и базилика.
- Займитесь сексом. Секс лучше всего поднимает настроение. Оргазм и сексуальная разрядка приводят к мощным выбросам гормонов радости в кровь.
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