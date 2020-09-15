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Синдром профессионального выгорания: как вернуть интерес к своей работе

Сегодня, 16:22

Когда человек знает свои сильные и слабые стороны, чувствует, когда стоит остановиться, тогда он сохраняет эмоциональное благополучие

Профессиональная деятельность является ведущей для взрослых людей. Работа занимает большую часть их времени, от нее зависит качество жизни и уровень самореализации. В нашей культуре принято, если не сказать даже почетно, много и усердно работать. Одним из реальных и вероятных атрибутов профессиональной деятельности может быть профессиональная деформация и выгорание. Именно о них пойдет дальше речь.

Татьяна Ловчинская

Татьяна Ловчинская

Психолог по транзактному анализу

Что такое профессиональная деформация и выгорание

Профессиональная деформация – это ряд определенных изменений в личности сотрудника, которые возникают в результате исполнения деятельности как профессии. Такие изменения индивидуальны для каждого человека, но типичны для определенных профессий и специальностей. Одним из видов профессиональной деформации является выгорание.

Синдром профессионального выгорания – понятие, которое ввел в 70-х годах прошлого века американский психиатр Герберт Фрейденбергер, означает совокупность негативных переживаний, связанных с работой, коллективом и всей организацией, возникает при накоплении негативных эмоций.

Опасность выгорания заключается в том, что оно может вести к депрессии, истощению физических, эмоциональных и интеллектуальных ресурсов, а также болезням.

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Важные показатели, что человек перегорает на работе:

  • предубеждения и формирование специфических стереотипов – за счет накопления личного профессионального опыта у человека возникает обвинительные наклонности и психологические барьеры. Например, когда учитель навешивает на ребенка ярлык "неуспешного" ученика, потому что так подсказывает интуиция и опыт;
  • изменения в поведении – злоупотребление своими полномочиями или их превышение, использование запрещенных методов и приемов в работе, бесконтрольное употребление психотропных веществ;
  • изменения в стиле общения – сначала происходит бессознательно на работе, а потом, с увеличением деформации, переносится во все сферы жизни; например, у человека появляется командный тон общения с использованием множества специфических терминов;
  • сужение круга интересов – все интересы и хобби, которые были раньше у человека, уходят на второй план, а потом и вовсе исчезают; трудоголизм перерастает в "профессиональный фанатизм", когда человек берет на себя все больше обязанностей и стремится постоянно находится в рабочей среде;
  • изменения в эмоциональной сфере – усталость и апатия, потеря оптимизма, моральное истощение, может появится безразличность к результату работы;
  • изменения в образе "Я" – самый глубокий уровень изменений касается системы представлений человека о себе: профессиональная самооценка становится неадекватно завышенной, появляется снисходительность в профессиональной оценке коллег с возможной ориентацией на мнение начальника, болезненная реакция на критику, жесткая ориентация на личный опыт, включая презумпцию собственной непогрешимости.

Как избавиться от стресса
Как избавиться от стресса
Фото: Pixabay

Чтобы наглядно продемонстрировать процесс выгорания представьте, что у вас есть большая прозрачная банка с крышкой. Каждый день туда вы бросаете разные марки: красные марки гнева, синие – печали, коричневые отвращения и тому подобное. Со временем они накапливаются и в неожиданный, часто самый неподходящий момент, накопленные марки взрывают крышку. Бах!

В каких профессиях выгорание возникает чаще всего

Чтобы понять, люди каких профессий больше склонны к выгоранию, стоит вспомнить классификацию известного психолога Евгения Александровича Климова по типам профессий. Он выделяет пять основных типов: "человек-природа", "человек- техника", "человек-человек", "человек-знаковая система", "человек-художественный образ".

Так, профессионалы, которые работают в системе "человек-человек" больше всех склонны к выгоранию. В обязанности таких людей входит постоянное общение и взаимодействие, вследствие чего они склонны накапливать негативные эмоции и усталость.

Чем отличаются те люди, которые редко или практически никогда не выгорают

Согласно исследованию, которое было проведено американским Институтом общественного мнения Гэллапа в 2018 году, компании сталкиваются с серьезным кризисом, связанным с выгоранием сотрудников.

В ходе исследования изучили 7500 сотрудников разных компаний, оказалось 23% из них постоянно ощущают выгорание, а 44% – время от времени. Выходит, около ⅔ постоянных работников испытывают профессиональное выгорание.

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В таком случае интересно обратить свое внимание на остальную треть работников. Что же помогает им сохранять эмоциональное благополучие? Ответ кроется в умении заботиться о себе. Когда человек знает свои сильные и слабые стороны, чувствует, когда стоит взять перерыв или длительный отпуск для перезагрузки, чтобы не доводить свое состояние до крайности.

Как вернуть интерес к своей работе

При решении этого вопроса ответственность разделяется между компанией и сотрудником. С одной стороны, люди – это один из самых важных и ценных ресурсов на любом предприятии и фирме, поэтому администрация и руководство должны предпринять такие меры:

  • следить за соблюдением рационального режима труда и отдыха;
  • обеспечить возможность активного отдыха во время перерывов;
  • перевод сотрудника, с его согласия, на другую должность или в другой коллектив;
  • регулярное определение профессиональных перспектив вместе с сотрудником;
  • проводить тренинги и обучение на тему профессионального выгорания и других актуальных тем;
  • держать в штате психолога, который будет индивидуально консультировать сотрудников и членов их семей.

Как побороть стресс
Как побороть стресс
Фото: Pexels

Как защитить себя от профессиональной деформации и выгорания: простые действия

  1. Постройте разграничение между работой и личным временем – семья, отдых и хобби должны присутствовать в вашем графике. Разностороннее развитие помогает сохранять баланс между сферами жизни и не остаться "у разбитого корыта" в случае проблем на работе.
  2. Поддерживайте высокий уровень физической активности – вечерние пешие прогулки, спортзал и тренировки, катание на велосипеде, выберите то, что вам больше по душе.
  3. Корректируйте ожидания – старайтесь объективно оценивать ситуацию, предотвращая разочарование и эмоциональное опустошение.
  4. Не бойтесь говорить о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь на работе, и просить о помощи у коллег, семьи или специалистов.

Подводя итоги, стоит отметить, что профессиональная деформация и выгорание – это не патология личности, а возможное последствие трудовой деятельности. И действуя сообща, компания и сотрудник могут предупредить развитие таких нежелательных последствий.

Профессиональное выгорание и что с этим делать – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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