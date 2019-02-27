Прокрастинация: что с этим делать?

Как победить свою лень раз и навсегда

Как победить свою лень раз и навсегда Фото: Pixabay

"Сделаю это завтра", "начну бегать с понедельника", "сажусь на диету сразу после масленицы" и т.д. Как часто мы себе это говорим? В итоге "завтра" превращается в "потом", а оно, в свою очередь, в "никогда". Чтобы в итоге не проваляться на диване всю жизнь, нужно взять себя в руки и поднять мягкую точку, начав делать хоть что-то.

Эксперты советуют такие способы победить лень:

1. Помните о своей мечте

Все мы мечтаем и даже делаем какие-то шаги к этой мечте. Но потом тормозим, энтузиазм ослабевает и в итоге мы бросаем начатое на полпути. Но! Если мы все время будем помнить о цели и бонусах, которые она дает ("если я похудею на 15 кг – я буду неотразима на пляже", "если я выучу английский – я получу ту самую работу, о которой мечтаю", и т.д.). Почаще напоминайте себе, зачем вообще начали это дело.

2. Не стесняйтесь просить поддержки

Когда есть группа поддержки – всегда легче продвигаться. В идеале можно воспользоваться платными услугами экспертов – психолога или коуча. Но у вас наверняка есть друзья, приятели, коллеги или сообщество в интернете, где люди – с такой же целью. Обменивайтесь опытом, делитесь успехами друг с другом – это здорово мотивирует.

3. Долой перфекционизм!

Есть такой короткий анекдот про перфекциониста-прокрастинатора: " Лучше сделать хорошо, но никогда, чем как попало, но сейчас". Именно комплекс отличника и перфекционизм делает многих людей прокрастинаторами. Посколку они просто боятся сделать что-то не так. Но в мире нет ничего идеального. Поэтому вооружитесь кредом "раз, два, три, делай – не тормози!", и вперед!

4. Освойте тайм-менеджмент

Следите за временем, это важно! Это единственный невосполняемый ресурс в жизни человека и лучше потратить его с пользой. Если погуглить, можно найти множество техник тайм-менеджмента, вплоть до специальных приложений для гаджетов и советов, как расставить приоритеты, как разобраться с делами, когда их очень много и т.д.

5. Не сравнивайте!

Никогда не сравнивайте себя с другими. Себя – сегодняшнего можно сравнивать только с собой вчерашним. У каждого свои мечты, свои цели, свой темп и темперамент, свои возможности и свой путь!

6. Никогда не сдавайтесь!

Если настигло поражение или что-то не получилось – это трамплин к успеху, а не яма, в которой нужно сидеть до конца жизни. Ни один успешный человек не добился чего-то с первого раза. Тут очень важна настойчивость, оптимизм и вера в себя. Просто продолжайте упорно идти к своей цели несмотря ни на что – и рано или поздно эти усилия вознаградятся.

7. Хвалите себя

Не забывайте, что путь к мечте – процесс постепенный. Но постоянный. Как только появятся первые результаты – обязательно поощрите себя как-то (купите себе маленький подарок), похвалите себя. И двигайтесь дальше.

Напомним, ранее мы писали об интересной особенности ленивых людей.

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