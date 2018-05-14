Просмотр Евровидения повышает уровень счастья: необычное исследование

Ученые признались, что решили провести исследование из личного интереса

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай. Фото: AFP

В Лиссабоне прошел финал песенного конкурса "Евровидение-2018". Из 26 финалистов первое место заняла певица из Израиля — Нетта Барзилай с эпатажной песней Toy, которая уже набрала в Youtube более 28 млн просмотров.

А как оказалось, просмотр международного песенного конкурса Евровидения оказывает влияние на уровень удовлетворенности жизнью, передает Новое время.

Это выяснили ученые из Имперского колледжа Лондона. Результаты необычного исследования, опубликованные в научном журнале BMC Public Health, показали, что среди населения страны уровень удовлетворенности жизнью повышается на 4%, если их страна входит в десятку лучших в финальном рейтинге.

В ходе исследования ученые анализировали данные об уровне удовлетворенности жизнью свыше 160 тысяч человек из 33 европейских стран. В частности, ученые использовали данные из анкет респондентов, которые были заполнены в рамках глобального опроса Евробарометр, который проводится несколько раз в год Европейской комиссией.

Команда ученых акцентировала внимание на данных, собранных в мае и июне – в период проведения Евровидения с 2009 по 2015 год. В результате выяснилось, что респонденты отмечали более высокий уровень удовлетворенности жизнью, в особенности если их страна показывала хорошие результаты на Евровидении.

Ученые признались, что решили провести исследование из личного интереса:

"Мы просто беседовали с коллегами в университете и решили проверить эти данные. Обычно мы занимаемся изучением других факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью и здоровье людей. Среди наших коллег есть люди из разных стран, и многие из них смотрят Евровидение. В одной из бесед возник вопрос, может ли конкуренция между странами в столь крупном проекте влиять на настроение страны. И, как выяснилось, да – есть определенная связь", – сообщил Флиппос Филиппидис, ведущий автор исследования.

Результаты этого исследования, по мнению ученого, в очередной раз доказывают, что такие масштабные и громкие конкурсы, как Евровидение, определенно оказывают влияние на моральный дух населения страны.

"Наше исследование показывает, что мы можем использовать науку для изучения довольно неожиданных тем. Но что более важно – мы надеемся, что это заставит людей задуматься о том, как на наше благополучие, настроение и, следовательно, на наше здоровье могут влиять, казалось бы, абсолютно безобидные факторы из общественной сферы", – подытожил он.

По результатам голосования песенного конкурса этого года певец из Одессы Константин Бочаров под псевдонимом Melovin с огненным номером и музыкальным хитом Under The Ladder занял 17-ю позицию из 26 возможных. Причина — в очень низких оценках жюри. Зато зрители своим голосованием отдали нашему певцу 7-е место!

После победы на отборочном конкурсе в Киеве 21-летний певец надеялся вернуться в Украину с победой, теперь он намерен организовать тур по Европе, учитывая такую высокую оценку простых европейцев. Запомнился Европе Melovin и тем, что попытался укусить одну из ведущих шоу. Такой была реакция на ее реплику о его сходстве с вампиром.