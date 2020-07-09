Проживите их: как перестать подавлять свои эмоции

Когда приходит сильная эмоция, попробуйте уединиться

Очень часто во время эмоционального потрясения можно услышать фразу: "Я в порядке", привычную в нашем обществе. Это происходит потому, что все хотят как можно скорее показать окружающим, что вы в норме, даже если это не так. Поддерживая кого-то, мы часто говорим: "Хватит плакать", "Прекращай расстраиваться", показывая человеку, что его чувства неправильны и от них поскорее нужно избавиться.

Но справиться с эмоцией можно только одним способом — прожить ее, а не отталкивать, поясняют на своей странице в Facebook в Школе эмоционального интеллекта.

Как научиться контролировать эмоции Фото: Pexels

Как перестать подавлять свои эмоции:

1. Сосредоточьтесь на чувствах

В момент конфликта постарайтесь переключить внимание с самой ситуации на чувства, которые она у вас вызывает. Осознайте свои эмоции, назовите их себе: я злюсь, мне обидно, я разочарована. Не принимайте пока никаких решений в отношении людей, которые причинили вам боль, – это поможет не наделать поступков, о которых будете жалеть.

2. Попробуйте визуализацию

Когда приходит сильная эмоция, попробуйте уединиться. Дышите глубоко, не отталкивайте свои ощущения, а дайте им пройти сквозь вас. Визуализируйте их во что хотите, например в темный туман, который постепенно выходит из вашего тела. Можете практиковать визуализацию более буквальным способом – напишите свои чувства на листке, перечитайте вслух и сожгите его.

3. Займитесь творчеством

Терапевтический эффект оказывает не само творчество само по себе, а возможность прожить и выплеснуть свои эмоции через какую-то созидательную деятельность: рисование, танец, песню, ведение дневника. Поэтому, чем бы вы ни занимались, это может стать хорошим способом завершить цикл стресса.

4. Ведите журнал эмоций

Если у вас проблема с осознанием собственных эмоций, эта практика будет очень полезна. Каждый день записывайте, какие чувства вы сегодня испытывали. Признайте их, отметьте, сколько разных эмоций вы можете испытать в течение короткого времени, и все они абсолютно нормальны.

5. Выплесните их близкому человеку или психотерапевту

К этому способу мы часто неосознанно прибегаем сами – желание с кем-то поделиться возникает естественно. Хорошо, если рядом с тобой есть люди, которые могут выслушать без осуждения.

Как перестать подавлять свои эмоции Фото: Pexels

Но не переусердствуйте с этой практикой, все-таки перед вами живой человек, у которого тоже есть чувства, так что не стоит превращать его в подушку для слез.

6. Займитесь физической активностью

Самый простой способ завершить цикл стресса – побежать от льва. Физическую активность неслучайно рекомендуют как профилактику депрессий, она высвобождает энергию, которая накапливается в нас при столкновении с угрозой.

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