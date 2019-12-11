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Психическое здоровье подростков: что важно знать каждому родителю

По оценкам ВОЗ, 10–20% подростков во всем мире сталкиваются с нарушениями психического здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:54
Какие существуют нарушения психического здоровья у подростков
Какие существуют нарушения психического здоровья у подростков
Фото: Pexels

Возраст с 10 до 19 лет, который называют подростковым, является уникальным периодом формирования личности. Большинство подростков обладают хорошим психическим здоровьем, однако различные физические, эмоциональные и социальные изменения могут делать их уязвимыми перед лицом психических проблем.

Основные причины подростковой агрессии – смотрите видео:

Основы психического здоровья подростков

Подростковый возраст — решающий период развития и закрепления социальных и эмоциональных привычек, имеющих важное значение для психического благополучия. К ним относятся:

  • формирование здорового режима сна;
  • регулярная физическая активность;
  • развитие навыков в области преодоления трудных ситуаций;
  • решение проблем и межличностного общения;
  • воспитание способности к эмоциональному самоконтролю.

Важное значение также имеют благоприятные условия в семье, школе и обществе в целом.

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Состояние психического здоровья подростка определяется целым рядом факторов:

  • стремление к большей самостоятельности;
  • желание соответствовать ожиданиям сверстников;
  • поиск сексуальной идентичности;
  • возрастающая доступность и применение технических средств;
  • влияние СМИ и гендерных норм.

Кроме того, на психическое здоровья подростка влияет и обстановка в семье, а также взаимоотношения со сверстниками. Серьезными рисками для психического здоровья являются насилие (в том числе жесткие методы родительского воспитания и издевательства со стороны сверстников) и социально-экономические проблемы. Кроме того, важно понимать, что дети и подростки особенно уязвимы перед лицом сексуального насилия.

Нарушения психического здоровья у подростков

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, 10–20% подростков во всем мире сталкиваются с нарушениями психического здоровья, но не проходят диагностику и лечение.

Какие психические проблемы возникают у подростков
Какие психические проблемы возникают у подростков
Фото: Pexels

Эмоциональные расстройства

В подростковом возрасте нередко развиваются эмоциональные расстройства. Помимо депрессии или тревожности, подростки с расстройствами эмоциональной сферы могут также испытывать повышенную раздражительность, недовольство или гнев.

Симптомы могут напоминать сразу несколько эмоциональных расстройств и характеризоваться неожиданными переменами настроения и вспышками эмоций. У подростков младшего возраста могут дополнительно возникать эмоционально обусловленные физические симптомы, такие как боль в желудке, головная боль или тошнота.

Важно отметить, что депрессия занимает девятое место в мире среди ведущих причин заболеваемости и инвалидности среди подростков; на восьмом месте стоит тревожное расстройство. Эмоциональные расстройства могут сильно ограничивать функциональные возможности подростков, сказываясь на учебе и посещаемости. Изоляция и ощущение одиночества могут усугубляться отчужденностью или избеганием семьи, сверстников или социального окружения. В наихудшем случае депрессия может приводить к самоубийству.

Детские расстройства поведения

Они являются шестой по значимости ведущей причиной болезней среди подростков. В этом возрасте подросток нередко испытывает на прочность существующие правила, запреты и ограничения.

Расстройства приема пищи

Обычно они возникают в подростковом и юношеском возрасте. Большинство расстройств приема пищи возникают у девочек и девушек чаще, нежели у мальчиков и юношей. Такие расстройства приема пищи, как нервная анорексия, нервная булимия и компульсивное переедание, характеризуются вредными для здоровья формами поведения, связанными с питанием, в частности, ограничением потребления калорий или бесконтрольным поглощением пищи. Расстройства приема пищи пагубно влияют на здоровье и нередко сосуществуют с депрессией, тревожным расстройством и/или злоупотреблением психоактивными веществами.

Психоз

Расстройства, характеризующиеся психотическими симптомами, чаще всего возникают в позднем подростковом или юношеском возрасте. Симптомы психозов могут включать в себя галлюцинации (такие как слуховое или зрительное восприятие несуществующих вещей) или бредовые расстройства (включая стойкие заблуждения). Психотические эпизоды могут серьезно нарушить способность подростка участвовать в повседневной жизни или получать образование.

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Самоубийство и самоповреждение

Самоубийства стоят на третьем месте среди ведущих причин смертности подростков старшего возраста (15–19 лет). Почти 90% подростков в мире проживают в странах с низким или средним уровнем доходов. Попытки самоубийства могут совершаться импульсивно или быть вызваны ощущением безысходности или одиночества. Факторы риска самоубийств разнообразны и включают в себя вредное употребление алкоголя, жестокое обращение в детстве, стигматизацию при обращении за помощью, препятствия к получению помощи и доступность средств совершения самоубийства.

Рискованные формы поведения

В подростковом возрасте складываются многие из таких опасных для здоровья форм поведения, как употребление психоактивных веществ или рискованное сексуальное поведение. Рискованные формы поведения могут быть как неудачными попытками справиться с проблемами психического здоровья, так и негативным фактором, имеющим тяжелые последствия для психического и физического благополучия подростка.

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Источник: ВОЗ
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