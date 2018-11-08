Психолог дал необычное объяснение любви

По словам Михаила Лабковского, тут нет никаких универсальных схем

Будьте любимы. pixabay

Любовь – это не что иное, как переживание детских эмоций. Об этом написал психолог Михаил Лабковский.

"Меня постоянно спрашивают, что такое любовь. Друзья мои, я не философ и не поэт, как вы могли заметить, а психолог с 35-летней практикой. И вот что я считаю. Любовь – это не что иное, как переживание детских эмоций", – написал он в Instagram.

По его словам, тут нет никаких универсальных схем. Одних детей целовали-обнимали-хвалили, поддерживали, постоянно были рядом. И для них любовь – это тепло, возможность открыто выражать свои мысли, это тыл, дружба.

"Ну а у большинства, увы, родители вели себя немного по-другому. Например, они могли быть просто холодными. Вот ребенок умыт-одет-обут, а обнять его никто не бежит. Поговорить такие родители могли только про школьные отметки и погоду. В результате человек вырастает с жутким чувством одиночества. Он находит партнера, живет с ним, заводит уже свою семью, но вдруг оказывается, что в отношениях это одиночество ощущается в разы сильнее", – поясняет психолог.

Кроме того, есть и другой довольно распространенный случай, который Лабковский назвал родители – "достигаторы".

"Которые хвалили только за "пятерки", обнимали за вымытую посуду, целовали за убранную комнату, доносили всеми возможными способами: "я буду любить тебя только за достижения". Как правило, из таких детей вырастают плейбои-донжуаны, которые умеют только завоевывать любовь. Они просто не в курсе, что любят просто так, за красивые глазки. И как только жертва завоевана, они тотчас теряют интерес – ведь какая же эта любовь, если ничего не надо ради нее делать?" – поясняет Михаил.

По его словам, девушки иной раз идут дальше – они становятся эдакими покладистыми "хозяюшками". Прямо из кожи вон лезут, чтобы мужчина оценил ужин, сверкающую квартиру, кружевное белье или что-то там еще. Они, как правило, еще ходят на всякие курсы "женственности", чтобы еще больше усилий приложить, еще больше времени потратить – лишь бы любили.

"Только вот в итоге на них не женятся (а именно этого такие женщины и хотят, ведь у каких-то действий непременно должен быть "конечный результат", нужна цель!). Понимаете, это целая психология, построенная вокруг компенсации и обесценивания. Где нет никакой взаимности", – подытожил Лабковский.

Тем временем психолог рассказал, какая проблема возникает у людей, которые пытаются изменить свою жизнь. Михаил Лабковский ответил на распространенный вопрос его клиентов и читателей.