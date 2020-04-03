Психолог дала эффективную технику, как правильно критиковать

Ольга Мирошникова пояснила, как давать конструктивную критику

Умение получать критику – сложный навык. Но умение правильно преподнести критику – не менее сложно. Как правильно донести свои мысли, чтобы не обидеть собеседника и не испортить ваши отношения, знает психолог Ольга Мирошникова.

Как правильно реагировать на критику Фото: Pexels

По ее словам, существует замечательная техника под названием "сэндвич обратной связи" ("feedback sandwich): "Сэндвич-метод обратной связи является популярным методом конструктивной критики. Его еще можно называть "Позитив-Улучшение-Позитив" (Positive-Improve-Positive)", – пояснила Ольга.

Психолог говорит, что это – модифицированный вариант "похвала-улучшение-похвала".

Какой принцип действия сэндвич-метода обратной связи:

Вы начинаете с того, что сосредотачиваетесь на сильных сторонах – что вам нравится в данном предмете. Затем вы предоставляете критику – вещи, которые вам не нравятся, области улучшения. Наконец, вы даете обратную связь с повторением положительных комментариев, которые вы дали в начале, и положительными результатами, которые можно ожидать.

"Это называется "бутерброд с обратной связью", потому что вы вставляете свою критику между началом и окончанием – как колбасу между двумя кусочками хлеба", – поясняет Ольга.

Например: сначала вы говорите о том, что вам нравится – "Дорогая, ты готовишь много разнообразных и вкусных блюд, у нас в холодильнике всегда есть с чего выбрать, что поесть". Потом, вы говорите об областях улучшения: "Однако я подумал, что стоит попробовать расширить наше меню. Готовить больше салатов, попробовать блюда восточной кухни". Наконец, вы снова повторяете положительные моменты и положительные результаты, которые ожидаете: "Ты много времени уделяешь готовке, мне это очень нравится, я рад что мы сможем больше заботится о своем здоровье и пробовать новые вкусы" .

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"Это замечательная техника для обеспечения конструктивной критики, потому что, начиная с положительных комментариев, вы даете человеку понять, что вы находитесь на его стороне, и вы не собираетесь атаковать. Вы также понимаете, что человек делает правильно, а не только говорите о проблемных областях. В конце концов, человек становится более восприимчивым к вашей критике", – подытожила психолог.

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