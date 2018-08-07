Психолог назвал две основные причины возникновения агрессии у детей

Михаил Лабковский отметил, что если агрессия появилась внезапно, надо установить причины

Любите своих детей. Фото: depositphotos

Агрессия у детей может возникать по двум основным причинам. Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Причин может быть две, первая – нездоровая обстановка. Дома, в школе, в его микросреде (очень высокая конкуренция в учебе, ссоры с друзьями и так далее). Вторая – внутренние нарушения, например, повышенное внутричерепное давление, СДВГ, другая физиологическая проблема, которая мучает ребенка", – говорится в сообщении.

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При этом психолог отметил, что если агрессия появилась внезапно, надо установить причины.

"Возможно, вы сами агрессивны по отношении к ребенку? Или он постоянно живет в атмосфере конфликта? (Например, вы часто ссоритесь с близкими, и все у него на глазах)", – говорит Михаил.

По словам психолога, агрессия также может быть результатом того, что ребенок не получает достаточно внимания от родителей и пытается таким образом обратить его на себя. ⠀

"Научитесь открыто, без нотаций и угроз, разговаривать с ребенком. Что ему мешает и беспокоит? Что происходит в его жизни? Можете ли вы ему помочь? Позвольте ему высказаться, не перебивайте, не торопите и не внушайте ему чувство вины за плохое поведение. Почувствовав доверие и принятие, ребенок вам сам все расскажет", – подытожил Лабковский.

Ранее психолог пояснил, что такое любовь и как она связана с детством. По словам Михаила Лабковского, на этот счет существует хорошая и плохая новости.