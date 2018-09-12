Психолог назвал самый действующий метод вылечить психику человека

Но чем дальше вы контактируете с причиной своей боли, тем глубже та травма

Возьмите свою жизнь под контроль. Фото: pixabay

Чтобы излечить свою психику, человеку необходимо идти к психологу. Никакого другого метода или волшебной пилюли не существует.

Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Друзья мои, судя по вашим письмам, пора поговорить о том, почему я советую идти к психологу. В письмах вы пишете примерно следующее: "В детстве меня унижали родители", "я 20 лет в браке, и все плохо", "мне 45, всю жизнь страдаю заниженной самооценкой" ... А дальше идет вопрос: "Посоветуйте какой-нибудь реально действующий метод, чтобы вылечить мою психику!"" – пишет он.

По словам Михаила, подобные просьбы людей звучат примерно так: "Полжизни я пролежал с прищемленной камнем ногой, посоветуйте какой-нибудь простой, незамысловатый, а главное "домашний" способ, чтобы нога больше не болела. К врачу идти не хочу, снимать камень с ноги – тоже. Это дорого и не факт, что поможет".

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"Поймите – ваши проблемы сформировались не за один год, поэтому нет никакой волшебной пилюли, которую можно вот так принять и все решить. Есть первый шаг к выздоровлению – хотя бы отодвинуть камень, а значит, сходить, например, на лекцию. Начать уже что-то делать со своей жизнью, менять свое поведение и избавляться если не от последствий травмы, то хотя бы от ТРАВМИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА", – советует Лабковский.

В то же время Михаил приводит еще один пример и поясняет свою позицию.

""Надо мной 10 лет издевается муж, но вы такой категоричный, почему сразу разводиться?". Потому что развод – это способ хотя бы снести на хрен тот булыжник, под которым вы валяетесь. Никто не говорит, что сразу после этого ваша психика станет другой и первый парень, которого вы встретите, будет прямо идеальным. Но чем дальше вы контактируете с причиной своей боли, тем глубже та травма, которую вы сами себе наносите. Подумайте об этом на досуге", – подытожил психолог.

Ранее психолог пояснил, почему общий для всех сценарий жизни не работает. Михаил Лабковский привел несколько примеров из жизни.