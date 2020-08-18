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Психолог назвал способ, как пережить измену

Сегодня, 09:05

Чтобы двигаться дальше и принимать какие-то решения, важно прожить все свои эмоции

Измена — это серьезная психологическая травма. Сломав ногу, вы обратитесь к травматологу, а заболит сердце — к кардиологу. Почему же когда вам "обрубили крылья", "вонзили нож в сердце", вы "утратили опору в жизни" вы думаете, что "само пройдет" и "время вылечит"? Время лечит, когда лечишься, заверяет психолог Александр Шахов и на своей странице в Instagram советует обратитесь за профессиональной помощью к хорошему психологу.

Измена — это не конец жизни, это лишь конец этапа в отношениях или самим отношениям.

Но, если прямо сейчас у вас нет возможности обратиться к психологу, Шахов советует постараться избавиться от душевной боли самостоятельно.

"Напишите письмо вашему обидчику. В письме, не стесняясь в выражениях, опишите все, что вы думаете и чувствуете. Особенно о том, что чувствуете. Это очень важно. Называйте все эмоции, которые переживаете. Не сдерживайте себя. Когда пишите, проживайте эмоции: во время гнева кричите (можно в подушку), бейте (опять же подушку), плачьте. При этом дышите через рот", – советует Александр.

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Психолог заверяет, что будет больно и инстинктивно, вы захотите избежать ее, подавляя эмоции. Но так вы оставляете боль внутри и она годами живет в вас. Боль нужно выплеснуть. Подавленные эмоции — причина затяжной депрессии. Плакать когда больно — это нормально, говорит эксперт.

"Дальше читайте письмо вслух, пока вас это не перестанет трогать. Признаком того, что вы избавились от боли будет ощущение пустоты — эмоции "перегорели". Так и должно быть. Письмо сожгите, пусть боль сгорит в его огне. Возможно вам придется написать не одно письмо. Возможно упражнение придется сделать не один раз. Но оно работает", – заверяет Шахов.

Только после того, как эмоции прожиты, вы сможете думать, что делать дальше.

Вы сами принимаете решение: оставаться с этим партнером или искать другого. Но чего точно не нужно делать — тащить тяжкий груз гнева и обиды в своей душе всю жизнь, заверяет психолог.

По его словам, если вы решите остаться вместе, то придется сесть за стол переговоров и обсудить новые правила отношений. Но меняться придется не только оступившемуся партнеру, а и вам.

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как и где познакомиться с парнем: советы психолога.

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Источник: Сегодня
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